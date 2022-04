Bijvoet Anna: szinkronúszáshoz ilyen lábak kellenek

Név: Bijvoet Anna Júlia

Lakhely: Budapest

Életkor: 20

Magasság: 179 cm

Csillagjegy: Vízöntő

Kedvenc étel: paradicsomos csirkeragu, csoki soufflé, tészták

Kedvenc ital: roobios tea és száraz fehér nagyfröccs

Kedvenc zene: latin zenék, old school rap

Kedvenc parfüm: BDK Parfums, Pas Ce Soir

Bijvoet Anna vagyok, 20 éves és Budapesten élek. Tavaly érettségiztem. Az orvosi egyetemre készültem, és mivel sokat sportoltam, sportorvos akartam lenni. Az egyetemi éveim előtt tapasztalat szerzésért egy kicsit szerettem volna ezen a pályán dolgozni. Egy magánklinikán helyezkedtem el recepciósként, és most, hogy már van valamennyi rálátásom, inkább az ELTE pszichológiai szakán szeretném folytatni, ahonnan majd sportpszichológiára szakosodnék.

Sportos pályám három évesen tenisszel kezdődött. Édesapám sokáig tollaslabdázott és squashsolt. Nagy rajongója voltam Nadalnak, ezért engem a tenisz jobban vonzott. Kilenc évig csináltam, jól is ment, de a versenyszint túl sok lett volna az iskola mellett. A hosszú lábaim miatt hívtak atletizálni, de nem tetszett a sok „futkározás”. Édesapám vízilabdázott Hollandiában és itthon is, de ahhoz meg túl vékony vagyok. 13 évesen beleszerettem a szinkronúszásba, ahova pont ilyen lábak kellenek, de három év múlva a csapat megszűnt és a távolság miatt újba nem akartam átmenni.

Tizennégy éves voltam, amikor egy fogorvosi kezelésnél találkoztam egy modell ügynökség vezetőjével, aki azt mondta, hogy amikor leveszik a fogszabályzómat keressem fel. Így kezdődött a modellkedésem. Azóta új „céghez” igazoltam, amit egy barátnőm alapított. Nagyon sokan vagyunk, de ha valaki kitartó, meg is élhet belőle, de nekem az iskola fontosabb. A magasságom miatt kifutón is dolgozom. Az élsportos múltam miatt ott is jól mozgok, és szeretek is vonulni.

Nagyon szeretem a hajamat. Ez a göndörség számomra előnyös a modellkedésben, ahogy a magasságom és az orrom formája is. Szeretek kifinomultan öltözködni, mert attól több az önbizalmam, de szeretem a sportos viseletet is. Mivel a párom is magas, szívesen felveszek magas sarkú cipőt. A feleslegessé vált ruháimat elajándékozom. Minimális sminket használok. Szeretek úgy kinézni nélküle is, mint sminkben. Korábban volt egy piros rúzsos korszakom, de kinőttem.

Ez az első szépségversenyem, kíváncsiságból jelentkeztem. Nincs veszíteni valóm, már az is jó, hogy benne leszek az újságban.

Bijvoet Annára ide kattintva tudsz szavazni!