125 év után ilyen léghajóval repülhetünk a Városligetből

Látványos újdonsággal, vagy ha úgy tetszik, régiséggel gazdagodik a Városliget, ahova május 1-jével visszatér a több mint 125 évvel ezelőtt is nagy népszerűségnek örvendő attrakció, a léghajózás.

A főváros fölé emelkedő ikonikus szerkezet, a Ballon Captif az 1896-os millenniumi ünnepségek idején egyszerre 12-14 utast röpített szinte hihetetlen, félezer kilométeres magasságba, naponta tucatnyiszor. A Városligetben rendezett Ezredéves Kiállításon a modern technikát a párizsi léghajós, Louis Godard kapitány működtette.

A ballon látványterve (Városliget Zrt.)

A Liget Budapest Projekt keretében most egy másik francia cég, az Aérophile 6000 légköbméteres léghajójával ismételhető meg a rendkívüli kaland, igaz, ezúttal csak 150 méterre emelkedhetnek fel a vállalkozó kedvű utasok.

A millenniumi ünnepségek idején jóval kisebb volt a légiforgalom erre, most viszont pont a Ferihegy felé tartó repülőgépek útvonalát keresztezné egy fél kilométeres magasságba felbocsátott ballon. Közben a biztonsági előírások is sokat szigorodtak, de 150 méterről is egész Budapestet és környékét tökéletesen lehet majd látni

− mondta el a Ripostnak a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója. Gyorgyevics Benedek hangsúlyozta, hogy a biztonság a legfontosabb szempont volt a projekt kiírásánál és a megvalósító cég kiválasztásánál is:

Nem szerettük volna, hogy szerencsevadászok jelenjenek meg a Ligetben, és a nyertes cég komoly referenciákkal rendelkezett. Ráadásul az üzemeltető egy magyar cég, amely kiforrott és bizonyított francia technológiát alkalmaz.

Fotó: Bánkuti Sándor

A rendszer szélsebesség- és szélirány-mérővel, kupolanyomás-jelzővel, környezeti és belső hőmérsékletmérővel is rendelkezik, a hajó csak megfelelő időjárási körülmények között indul el. Elektromos hálózatról működik, de önálló áramfejlesztővel is rendelkezik. Alapjául az az Aero30NG típusú rendszer szolgál, amely jelenleg a világon a legelterjedtebb: a párizsi EuroDisneytől kezdve a kambodzsai Angkor Waton át a San Diego-i Safari Parkig mindenütt ilyent használnak.

A világon több mint száz ilyen ballont készítettünk, és még soha egyetlen eggyel sem volt probléma. Felhajtógáznak héliumot használunk, ami se nem gyúlékony, se nem robbanásveszélyes

– mondta el a Ripostnak Eric Bachelier, a gyártó cég projektvezetője.

Fotó: Bánkuti Sándor

Az üzemeltetésre a Városliget Zrt. 2020-ban írt ki nyílt pályázatot, amelyet a Ballon Kilátó Zrt. nyert el 10+5 éves időtartamra. Valójában egy kötött pályán mozgó hőlégballonról van szó, amely negyedóránként szállhat majd fel, fedélzetén 30 emberrel. 150 méteres maximális magasságát öt perc alatt éri el, ugyanennyi időt tölt el odafent, majd visszatér a földre.

Felfújt léghajó

Kiindulópontja a Mimóza-domb lesz, ahol eddig a sörsátor állt, annak elbontása után viszont a liget megújításának részeként teljes egészében rehabilitálták. Már maga a Városliget tervezője, Heinrich Nebbien is kilátó funkciót szánt ide. Bár az évtizedek során a terület ellaposodott, az ide kerülő ballon-kilátó visszaidézi ezt a tervezői víziót, és egyúttal emléket is állít a légi bemutatók két évszázados ligeti hagyományának.