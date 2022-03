Ez undorító! – szörnyülködnek egy családanya fotójának részletén. Te kiszúrod, min?

Sok kritikát kapott az az ausztrál nő, aki a Facebookon mutatta meg, milyen kreatív módon dobta fel fürdőszobáját, és miként használ ki minden négyzetcentimétert az alighanem picike helyiségben. Noha többeknek elnyerte a tetszését egy-két dizájnelem, a kép egy részlete komoly vitát kavart.

Feltűnik, melyik?

Aki a vécé fölé pakolt fogkefés bögrére tippelt, nos, azoknak van egy jó hírünk: eltalálták! A családanyát többen is figyelmeztették: ez az elhelyezés bizony komoly higiéniai kockázatot jelent, a vécé lehúzásakor ugyanis megdöbbentően magasra felspiccennek az aerosol cseppek, melyeket korábban egy tisztítószer-vállalat munkatársai rendkívüli módon szemléltettek is. Nagyon leegyszerűsítve minden egyes öblítésnél a fogkefén köt ki a csésze tartalmának egy része, így bármennyire is jól néz ki, érdemesebb lenne máshová, legfőképp zárt helyre tenni a fogkefét.

