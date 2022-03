Megmutatta a démonná tetovált édesanya, hogy nézett ki, amikor még nem ijedtek meg tőle az utcán

Aligha esünk túlzásba, ha azt mondjuk, a brazil Goiânia városában élő 26 éves, Ravena nevű hölgyet mindenki megnézi, ha kilép az utcára. Extravagáns megjelenése miatt kétségtelenül vannak, akik bizalmatlanul tekintgetnek rá, sőt, olyanok is, akik megijednek már-már démoni külsejétől. Nem hiába: most a teste 60 százalékát, így az arcát is minták borítják, nem is túl visszafogottak.

Pedig nem volt ez mindig így: noha a fiatal édesanya 18 évesen szerezte első tetoválását, egészen egy évvel ezelőttig viszonylag hétköznapi külsővel bírt. Akkor azonban valami megváltozott, ő pedig sorra szerezte be az újabb és újabb testdíszeket, ráadásul maga is elkezdett tetoválni. Mint mondja: új hobbija megmentette az életét. Szerinte ugyanis pont ezektől az ábráktól nyerte vissza az önbizalmát.

Noha Ravena megjelenését a saját bevallása szerint is a brutális szóval jellemzik a legtöbben, ötéves lánya nagyon szereti, és noha családja eleinte ledöbbent, mára ők is megbarátkoztak a változással.

Apropó, változás! Lássuk, hogy is nézett ki Ravena pár éve:

Rá sem lehet ismerni!

