Márki-Zay Péter szerint nem veszélyes a fegyverszállítás a magyarokra és az országra

Továbbra is azt követeli Márki-Zay Péter, hogy hazánk területén szállítsanak fegyvereket Ukrajnába. Nyíregyházán arról beszélt, hogy Orbán Viktor "nem engedi a fegyverszállításokat áthaladni magyar területen. Orbán Viktor azt hazudja, hogy ezzel veszélynek tenné ki Magyarországot. [...] Nyilvánvaló, hogy ebben a konfliktusban ezek a fegyverek nem a magyarok ellen használandóak, ezek a magyarokat védik Ukrajnában - írta meg az Origó.

Az ukrajnai magyarokat és az ukrajnai ukránokat egyaránt védik azok a fegyverek, amiket az Európai Unió Orbán Viktor beleegyezésével szállít, Orbán Viktor mégis arról hazudik, hogy ezzel veszélynek tenné ki a magyarokat. Nem!"

A Magyarország területén történő fegyverszállítást tiltó döntés épp a magyarok védelméről szól, hiszen előfordulhat, hogy a szállítmányt támadás éri, ez pedig az emberek épségét is veszélyeztetné. Arról nem is beszélve, hogy ebben a helyzetben számos más állam is meglehetősen óvatos, például a korábbi tervekkel ellentétben Nyugat-Európából sem érkezik Ukrajnába többtucatnyi vadászrepülő.

A végletekig kiélezett konfliktus rendkívüli körültekintést igényel a külső országoktól. A jelenlegi háborús helyzetben ezek a szerencsétlen vagy éppen rosszindulatú kirohanások növelhetik annak esélyét, hogy Magyarország belesodródjon a szomszédunkban zajló fegyveres konfliktusba. Márki-Zay mostani eszmefuttatása jól mutatja, hogy mennyire nincsen képben a valós geopolitikai helyzettel, és hogy a fegyverszállítás milyen mértékben sodorná veszélybe az országot.

Fegyverek szállítását követelte Gyurcsány jelöltje

Márki-Zay korábban az ATV Egyenes beszéd című műsorában egyértelműen kiállt a fegyverszállítás mellett.

Rónai Egon: "Ha Önön múlna, adna fegyvereket Ukrajnának?"

Márki-Zay: "Én még egyszer szeretném hangsúlyozni, most anélkül, hogy a konkrét kérdést meg tudnánk ítélni, a NATO-val való együttműködés, a NATO-tagság kell, hogy meghatározza ezt a döntést is."

Rónai Egon: "Tehát, amit a NATO tesz, azt kell tennie a magyar kormánynak is ebben az esetben."

Márki-Zay: "Abszolút."

Emlékezetes: Márki-Zay egyebek mellett a kárpátaljai magyaroknak is nekitámadt, amikor oroszbarátnak nevezte őket, s azt állította, hogy csak azért „kell" Magyarországra jönniük, hogy a Fidesz–KDNP-re szavazzanak a választáson.

A baloldali kormányfőjelölt korábban arra a kijelentésre ragadtatta magát, hogy Orbán Viktor egy személyben felelős az ukrajnai háborúért, a konfliktus kitörését követően pedig szinte azonnal katonai erők küldését sürgette Ukrajnába.