Kiss Klaudia: sok jó visszajelzést kapok a külsőmre

Név: Kiss Klaudia

Lakhely: Budapest

Életkor: 23

Magasság: 170

Fotó: Bors

Csillagjegy: Mérleg

Kedvenc étel: lasagne

Kedvenc ital: epres limonádé

Kedvenc zene: Maluma, Ozuna számok

Kedvenc parfüm: Gucci

Kiss Klaudia vagyok, 23 éves. Pincérként végeztem, de most egy rendezvény szervezői cégnél dolgozom könyvelőként. Sokat járunk autó-motor sport rendezvényre, a Forma 1-re is. Nem voltam még profi fotózáson, nem indultam szépségversenyeken, de most a párom elküldte a Tündérszépek linkjét, és úgy döntöttem, egy próbát megér. Amúgy is megfordult már a fejemben ilyen lehetőség. A családom a barátaim és a párom is tud róla. Szerintem, ha meglátnak az újságban, sokan rám fognak írni. Ha tükörbe nézek, tetszik a hajam, de azon kívül is elégedett vagyok magammal. Szeretem, hogy vékony és magas vagyok. Nem kell vigyáznom az alakomra, bármit ehetek. Az se lenne baj, ha 4-5 kikót felszednék. Nincs sportos múltam, de járok edző terembe és sokat lovagolok. Korábban heti háromszor is. Bár egyszer leestem, kis korom óta rajongok értük. Nagyon okos állatok. Terepre járok Dunakeszire 2-3 órára is. Szabadság érzetet ad. A terveimben szerepel egy tengerparti lovastúra. Ezenkívül wakeboardozok és snowboardozok is.

A hajamon kívül nem nagyon foglalkozom napi szépítkezéssel. Csak alkalmi sminkeket készítek. Sok jó visszajelzést kapok a külsőmre. Ismerkedni, beszélgetni akarnak velem az utcán. Ha megkérdezik, hogy merre van például egy utca, akkor hamar kiderül, hogy inkább egy kávézós meghívás volt a cél. Voltam egy-két fotózáson, amire ismerősök hívtak modellnek. Bármilyen eredménynek örülnék a versenyen. Ez hozhat új lehetőségeket, mert nem áll messze tőlem modellkedés. Szívesen foglalkoznék ezzel. Szeretem a magyar rap-et és a latin zenéket, szeretek utazni. Sok felé megfordultam már a világban. Legutoljára Barcelonában voltam a bátyámmal, de jártam már Ausztriában, Svájcban Egyiptomban, Törökországban. Sokszor utánam fordultak, vagy dudáltak. Alapvetően sportosan öltözködöm, de bulikban szeretek csinos és elegáns lenni. Magas sarkút ritkán veszek fel a 170 centis magasságom miatt. Ruhákra nem sokat költök. Nem költekezek nagyon, inkább az utazások, mint a ruhák. Ha valami feleslegessé válik, eladom, vagy a párom kishúgának ajándékozom.

