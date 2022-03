Hollender Cintia: kick-boxoltam, meg tudnám védeni magam

Név: Hollender Cintia

Lakhely: Budapest

Életkor: 22

Magasság: 160

Csillagjegy: Bika

Kedvenc étel: Garnélás Spagetti

Kedvenc ital: zöld tea

Kedvenc zene: Dua Lipa Cold Heart

Kedvenc parfüm: Michael Kors Sexi Amber

Hollender Cintia vagyok, 22 éves. Egy konditeremben dolgozom pultosként. Az érettségi után elmentem egy angol nyelviskolába, megcsináltam a nyelvvizsgát és most némettel foglalkozom, illetve sminkesnek és szempillaépítőnek tanulok. Angolul közép, németül alapszinten beszélek. Szeretnék még spanyolul és héberül is megtanulni. Külföldre legfeljebb próbaként mennék ki dolgozni, de hosszú távon nem tudnám ott élni az életem.

A szempilla építésbe, évekkel ezelőtt beleszerettem, amikor nekem csinálták. Úgy gondoltam, hogy ez egy jól fizető szakma, és el is tudnám benne magam képzelni. Egyre több lány igényli ezt a „beavatkozást”, mert nagyon feldobja az arcot. Két-három hétig fent marad és utána újítani kell. Nagyon jónak kell lenni ahhoz, hogy valaki megéljen ebből.

Fontos volt az életemben a sport. Tíz évig szertornáztam, utána kick-boxoltam, ami nálunk családi hagyomány. Édesapám és édesanyám is kick-box edző is volt, a bátyám pedig hosszú éveken keresztül űzte ezt sportot. Én is meg tudnám védeni magam. Ezen kívül versenyszerűen pom-pom szurkolólány is voltam, ahol engem dobáltak fel a levegőbe, de most már csak konditerembe járok edzeni.

Elégedett vagyok a külsőmmel. Vigyázok arra, hogy az alakom jó maradjon, nagyon figyelek az étkezésemre is.

A versenyre azért jelentkeztem, mert nemrég elindultam egy szépségversenyen és ott harmadik lettem. Tetszett az a világ, és szeretném folytatni. Az indulásomról tud a párom, a családom és egy-két kollégám, akik az előző verseny sikere alapján biztattak.

Tizenhárom éves koromban fotóztak először, amit szórólapokhoz használtak. Érdekes volt visszalátnom magam. Később voltam edzőtermi fotózásokon, ahol aerobik ruhát mutattam be. Egyre jobban szeretem, ha fotóznak. Mindig visszanézem a képeket, és maximalista vagyok. A legjobbakat megosztom, és sok dicséretet kapok. Az instán több, mint ezer követőm van.

Sok országban jártam már. A környezőkben szinte mindenhol, de jártam már Tunéziában és most legjobban Izraelbe szeretnék eljutni. Egyszer, amikor kijutottam ösztöndíjjal Horvátországba, után több követőm lett az instán.

