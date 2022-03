Bokros Lajos beismerte, hogy a választás után a baloldal megszüntetné a rezsicsökkentést

A hírhedt Bokros-csomag névadója ezúttal a rezsicsökkentést és a 13. havi nyugdíjat támadta. Szó szerint azt mondta, hogy „a rezsicsökkentés a legkárosabb intézkedések egyike Magyarországon", majd utalt arra, hogy a baloldal – amennyiben hatalomra kerül – akkor a választások után eltörli a rezsicsökkentést. Bokros az Orbán-kormány által visszavezetett 13. havi nyugdíjat is támadta. Szerinte „a 13. havi nyugdíj sem illet meg senkit". A baloldali közgazdász Gyurcsány Ferenchez és a jelöltjéhez, Márki-Zay Péterhez hasonló módon támadta a különböző jóléti intézkedéseket.

Bokros Lajos volt baloldali pénzügyminiszter, akiről elnevezték a rendszerváltás után Magyarország legnagyobb valómenü megszorításokat tartalmazó intézkedést, a hírhedt Bokros-csomagot, ismét jóléti intézkedéseket támadott.

Bokros a baloldali Népszavának nyilatkozva durva támadást intézett a rezsicsökkentés ellen. Szerinte, a rezsicsökkentés a legkárosabb intézkedések egyike Magyarországon.

Ezt követően a baloldali közgazdász utalt arra, hogy amennyiben a Gyurcsány-Márki-Zay-féle baloldal hatalomra kerül, akkor már a választások után megszüntetik a rezsicsökkentést. Bokros szó szerint ezt mondta: „A választások után bizonyára hozzá fognak nyúlni a rezsicsökkentéshez, ugyanis a veszteségek olyan szintet kezdenek elérni, amely akár szétverheti mind a költségvetést, mind az alapellátást. A helyzet tarthatatlan, különösen, ha hozzávesszük, hogy bevezetése óta az energiaárak jelentős mértékben emelkedtek".

A baloldali közgazdász az Orbán-kormány által visszaadott 13. havi nyugdíjat is támadta. Véleménye alapján a 13. havi nyugdíj sem illet meg senkit. Bokros erről a következőképpen nyilatkozott: „A 13. havi nyugdíj bevezetése ugyancsak értelmetlen és felesleges volt. Ez a költségvetési túlköltekezés része. A nyugdíj ugyanis nem rászorultsági alapon kimért szociális juttatás, hanem egy biztosítási rendszerben megszerzett váromány. Alapja az, hogy ki mennyit fizetett be járulékként. S mivel Magyarországon senki sem fizetett 13. havi nyugdíjjárulékot, a 13. havi nyugdíj sem illet meg senkit".

Bokrosnak ugyanaz a véleménye a rezsicsökkentésről mint Márki-Zaynak és Gyurcsánynak

Gyurcsány Ferenc jelöltje, Márki-Zay Péter még 2020 őszén, egy a Gellért szállóban tartott baloldali fórumon azt mondta, micsoda ostobaság volt annak idején így rezsit csökkenteni. Lehet rezsit csökkenteni, hogyne lehetne: kevesebb vizet kell használni, kevesebb áramot kell használni, kevesebb gázt kell használni.

Márki-Zay szerint tehát a megoldás, hogy az emberek ne fürödjenek, ne igyanak, ne főzzenek, ne használják az internetet és ne kapcsolják fel a lámpát se, hiszen ezzel lehet csökkenteni a rezsikiadásaikat.

A főnöke, Gyurcsány pedig még 2014-ben így kritizálta a rezsicsökkentést az Origónak nyilatkozva:

Origo: „A rezsicsökkentésről például mi lesz a közös álláspont?"

Gyurcsány: Az egy hülyeség.

Origo: „Ön ezt mondja, az MSZP viszont a parlamentben megszavazta."

Gyurcsány: „Teljesen mindegy. Április végén adott lesz egy ár, a kérdés az lesz, tovább lehet-e vinni a rezsicsökkentést. Erről kell megállapodnunk majd, ha kormányra kerülve alaposan megvizsgáltuk a helyzetet."

SZINTÉN 2014-BEN GYURCSÁNY A KÖVETKEZŐKÉPPEN VÉDTE AZ ENERGIASZOLGÁLTATÓK PROFITJÁT EGY SZEGEDI LAKOSSÁGI FÓRUMON: Még háromszor rezsit csökkentenek, aztán ők fognak fizetni, hogy hajlandók legyünk fűteni. Lehet tapsikolni, hogy letörünk minden hasznot, de akkor a végén éhen halunk, mert egy jól működő gazdaságban kell a haszon.

Márki-Zay Péter – Bokroshoz hasonlóan – egyszerre támadta a rezsicsökkentést és a 13. havi nyugdíjat

A Magyar Nemzet beszámolója szerint Márki-Zay Péter 2021 októberében úgy fogalmazott: Az a baj ezekkel a felelőtlen lépésekkel, mint a rezsicsökkentés is, hogy ezeket nagyon könnyű megígérni, megadni, és rendkívül nehéz megszüntetni. Tehát tudjuk azt, hogy az előző kormány éppen abba bukott bele részben, hogy megszüntette, mondjuk, a 13. havi nyugdíjat.

A beszélgetésen

MÁRKI-ZAY PÉTER VESZÉLYES INTÉZKEDÉSNEK NEVEZTE A 13. HAVI NYUGDÍJAT,

mint mondta, „a rezsicsökkentés kivezetéséről se beszélünk, hiszen ha egyszer megadta ezt az Orbán-kormány valakinek, akkor ebből nagyon nehéz kimászni. De ennek iszonyatosan tovagyűrűző káros hatása van a környezetvédelemre is. Az igazságosság szempontjából is."

A BALOLDALI JELÖLT SZERINT TEHÁT NEM IGAZSÁGOS, SŐT VESZÉLYES A 13. HAVI NYUGDÍJ BEVEZETÉSE – írta akkor a Magyar Nemzet.

BAJNAIT PEDIG A 13. HAVI NYUGDÍJ ELVÉTELÉÉRT DICSÉRTE.

Márki-Zay először 2019-ben az azóta Gyurcsány Ferenc pártjában, a DK-ban politizáló Kálmán Olgának azt mondta: „Átadták a terepet az egyébként nagyon tehetséges Bajnai Gordonnak, egy kisebbségi kormánynak, hogy hozza helyre, amit ők elrontottak. [...] A fenntarthatatlan helyzetet a Bajnai-kormány kezelte, megszüntette a 13. havi nyugdíjat, elkezdte az államháztartást rendbe tenni, megszorító intézkedéseket vezettek be. [...] Közgazdászként teljesen helyénvalónak tartottam azokat az intézkedéseket, amelyeket a Bajnai-kormány bevezetett, hiszen azokat mindenképpen végre kellett hajtani".

TEHÁT A BALOLDAL MINISZTERELNÖK-JELÖLTJE „HELYÉNVALÓNAK" NEVEZTE A MEGSZORÍTÓ INTÉZKEDÉSEKET, IDE ÉRTVE A 13. HAVI NYUGDÍJ ELVÉTELÉT, AMIT SZERINTE „MINDENKÉPP VÉGRE KELLETT HAJTANI". Márki-Zay máskor, Bajnai Gordonról beszélve megjegyezte azt is: a 2009 és 2010 közötti egy év sok szempontból a legeredményesebb időszak volt Magyarországon. Ekkor, ebben az egy évben hajtotta végre a szocialista kormány – kisebbségben, Bajnai Gordon vezetésével – a rendszerváltozás óta eltelt időszak legbrutálisabb megszorítását. Közismert, hogy ekkor szüntették meg (Gyurcsány előzetes javaslatára) a 13. havi nyugdíjat is.

MÁRKI-ZAY TEHÁT A MAGYAR LAKOSSÁG SZÁMÁRA FÁJÓ, BRUTÁLIS MEGSZORÍTÁSOKKAL JÁRÓ IDŐSZAKOT A „LEGEREDMÉNYESEBBNEK" MINŐSÍTETTE...