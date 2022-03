Bebők Blanka: ez az első versenyem

Név: Bebők Blanka

Lakhely: Albertirsa

Életkor: 19

Magasság: 164

Csillagjegy: Rák

Kedvenc étel: csirke pörkölt

Kedvenc ital: malibu

Kedvenc zene: Leave, before you love me

Kedvenc parfüm: Giorgio Armani – My way

Bebők Blanka vagyok, 19 éves, második félévemet kezdtem az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem kereskedelem- és marketing szakán. A kereskedelmi pálya egy Jolly Joker, és sok irányba lehet indulni. Mellette egy játszóházban dolgozom, gyerekekre vigyázok.

A versenyről tavaly és tavalyelőtt is hallottam már, idén pedig az Instán láttam Kárpáti Rebeka oldalán. A szüleimnek mondtam el, hogy jelentkeztem. Ők azt mondták, hogy próbáljam ki magam, veszíteni valóm nincs.

Kislány korom óta érdekelt a szépségipar, a divat világa. Szeretek sminkes videókat nézni és magamon kipróbálni, mert mindig tanulok valamit. A média és a TV világa is érdekel, ott is kipróbálnám magam. Ez az első versenyem. Komolyabb fotózáson nem voltam még, csak családi műtermesen. Születtek olyan képek, amiken nem voltam elégedett magammal. Ebben szerepe lehetett a közösségi médiának. Az utóbbi időben sokat dolgozom azon, hogy elfogadjam, szeressem magam. Genetikailag szerencsés vagyok, nem kell nagyon vigyáznom az alakomra.

Szeretem a szám, a szemem, szeretem kifesteni magam, és ezeket kiemelni sminkkel, és formás lábaim vannak. Hogy mennyi időt töltök a tükör előtt, annak függvénye, hogy hova készülök. Ha szépen kifestem magam, megcsinálom a hajam, az másfél óra, de az egyetemre indulás előtt legfeljebb fél órát foglalkozom magammal. Abban benne van az arc- és a fogmosás, a fésülködés, minimális smink és szempillaspirál.

Ruházkodásban az egyszerűt szeretem. Nem szeretem a túlzásokat, a kevesebb néha több. Egyszerű nadrágot és cipőt hordok, de vannak extrább színű ruháim is különösebb eseményekre. Szeretem kitalálni, hogy aznap mit vegyek fel. Az egészséges átmenet a világom. Adok arra, hogy hogyan jelenek meg, de iskolába csak farmer és egy szép felső hozzá, vagy egy blézer, ami csinosabb külsőt ad. Figyelek arra, hogy csak olyan ruhát vásároljak, mire szükségem van, és ami feleslegessé vált azt el- vagy tovább adom.

Első osztályos korom óta versenyszerűen tornáztam, Fit-Kid-ben többször voltam országos első helyezett, amit aztán költözés miatt sajnos abba kellett hagynom, de a sport szeretete megmaradt.

