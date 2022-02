Származásuk szerint tartja számon a Fidesz politikusait Márki-Zay Péter

Nem áll távol tehát a szélsőséges gondolkodásmód Márki-Zay Pétertől, aki maga mondta el a hétvégi lakossági fórumán, hogy a baloldali szivárványkoalíció - amelynek ő a jelöltje - magába foglalja a fasisztákat és a kommunistákat is. Korábban több alkalommal tett antiszemita kijelentést, illetve együtt szerepelt nyíltan szélsőséges, zsidó- és cigányellenes politikusokkal.

Márki-Zay egy január elején közzétett videójában az őt ért antiszemita vádakra magyarázatként újabb zsidózásba kezdett. Úgy fogalmazott, hogy "a Fideszben egyébként van néhány zsidó is, bár elég kevés. Egyet tudok konkrétan, én őt nagyon nagyra becsülöm".

Mindezt arra reagálva mondta, hogy a Mandinerbe is publikáló szerző, Veszprémy László Bernát egy, a The Times of Israel hasábjain megjelent írásában többek között felsorolta, hány antiszemita politikussal fotózkodott és dolgozott már együtt Márki-Zay Péter. A lista hosszú: Sneider Tamás egykori szkinhedvezérrel, a Jobbik volt elnökével is szerepelt közösen, de kiállt a jobbikos, nyíltan antiszemita Bíró László és Rig Lajos mellett is. Bíró, aki a baloldal jelöltje volt 2020-ban a szerencsi időközi országgyűlési választáson, korábban a zsidó embereket tetűcsúszdásoknak, Budapestet Judapestnek nevezte, míg a tapolcai jobbikos képviselő, Rig a zsidók biológiai fegyvereként beszélt a cigány emberekről.

Márki-Zay ezenkívül olyan fotót posztolt az úgynevezett Pegazus-ügyet követően Orbán Viktorról, ahol egy menóra előtt állt. – "S hogy félreérthetetlen legyen a hirdetmény üzenete, szerényen és visszafogottan ugyan, de Orbán mögött fölsejlik az izraeli zászló, s a miniszterelnök válla fölött sejtelmesen kikandikál a Dávid-csillag három ága is" – jegyezte meg Márki-Zay akkori akciójára reagálva Fröhlich Róbert volt országos főrabbi, valamint az egyébként harcosan baloldali Gábor György egyetemi tanár, akik közös cikkben tiltakoztak a baloldal jelöltjének antiszemita megnyilvánulása ellen.

Márki-Zay zsidó szervezetek tiltakozása és több sajtóorgánum bírálata után sem vonta vissza mondatait, esze ágában sincs elnézést kérni senkitől. A sajtó kérdéseire rendre azt állította, ő nem sértett meg senkit...