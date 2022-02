Megrázó dolgokat tudtunk meg a mumifikálódott apjával együtt élő mosonmagyaróvári férfiról

Még a sokat látott zsaruknak is kikerekedett a szemük a döbbenettől, mikor beléptek a V. család mosonmagyaróvári házába. Pedig meglehetősen átlagos ügynek ígérkezett: az 53 éves férfit ugyanis - úgy tudni - garázdaság miatt körözték, V. első csengetésre le is jött az emeletről. Azonban a kérdezősködő rendőrökkel mintegy mellékesen azt is közölte: a több mint egy éve halott édesapja holtteste az egyik lezárt szobában van. A meglepett zsaruk miután bementek valóban megtalálták a férfi holttestét, ami az egyik ágyon feküdt, lepellel letakarva.

V. elmondta: ő takarta le apját, miután meghalt, a szobát kulcsra zárta, ő maga pedig azóta be sem ment oda. Kiderült, a hatóságoknak azért nem szólt a történtekről, hogy továbbra is felvehesse apja nyugdíját és az utána járó ápolási segélyt, ugyanis munkája nem volt, ebből élt. V. összesen 1,7 millió forintot tett zsebre apja után.

A szomszédokat sokkolták a történtek.

Mindig is furcsa férfi volt, nem igen mutatkozott, ha meglátott minket, inkább bement a lakásba. Régebben beszéltünk párszor, akkor sok mindenbe beleokoskodott, ezért mi csak Professzorkának hívtuk. Korábban azért volt garázdasági ügye, mert elé parkolt egy kocsi, aminek lerúgta a tükrét, a bírságot pedig nem fizette be – mesélte az egyik utcabeli, aki elmondta: korábban négyen éltek a házban, de édesanyja és testvére meghaltak pár éve.

– A két testvér sokat ivott és veszekedett, de a másik fiú szociálisabb volt, de ő pár éve meghalt. Mikor az anyukája is elment, arról is csak három nappal később szóltak, minket már attól is kivert a víz, nemhogy ettől – mondta a szomszéd. – Pár hónapja megkérdeztem, hogy hol van az öreg, akkor lazán annyit mondott, hogy ja, ő három hónapja meghalt. Bár halottszállítót nem láttunk, nem firtattuk a dolgot – mondta. Hozzátette, a fiúk apja tevékeny ember volt, azonban pár éve baleset érte, és agyvérzést kapott, azóta a fia gondoskodott róla, a ház pedig szépen, lassan lepusztult.

– Mi nyírtuk le a gyepet a ház előtt, karácsonykor pedig adtam 100 eurót és pár üveg bort, néha átintegettem, de többet nem kommunikált velem – mesélte a férfivel szembeni ház tulajdonosa, egy osztrák férfi. Mivel V. természetes halállal halt meg, halálát közigazgatási eljárás kereteiben vizsgálják.

Attilát 6 évig rejtegették

Hat évig rejtegette halott fia testét a kazincbarcikai édesanya, H. Ilona. A harmincas éveiben járó férfi ugyanis egy szívroham után elhunyt, családja azonban képtelen volt feldolgozni a veszteséget, ezért fejükbe vették: a férfi még él. Attilát ezért majdnem minden nap etették, mozgatták, beszélgettek vele, mi több, még családi biciklitúrát is terveztek a fiúval, akiről úgy gondolták, hogy egy hosszú betegségből lábadozik, de nagyon is él. Mikor a rendőrök leleplezték, a férft végül eltemették.