Márki-Zay megerősítette, fegyvereket is küldene az ukrán hadszíntérre – a kormány ezt kéri a közéleti szereplőktől

Gyurcsány jelöltje egy német lapnak megerősítette: fegyvert is szállítana Ukrajnába. Márki-Zay Péter egy korábbi videójában azt mondta, hogy Magyarországnak magyar katonákat és fegyvereket kellene küldenie Ukrajnába.

„Néhány héttel ezelőtt még azt mondtam, mi is támogatjuk a békés, közös érdekeken alapuló gazdasági és kulturális együttműködést Oroszországgal. Nos, ez a jelenlegi válsággal megváltozott. Természetesen Magyarországnak, mint NATO- és EU-tagnak, csatlakoznia kell minden Oroszország elleni szankcióhoz. Ez elvi kérdés – még akkor is, ha ez gazdaságilag árt nekünk. A fegyverszállításokat is támogatnám, amennyiben a NATO és az EU e mellett döntene. Mindig a közös döntéseket követnénk” – nyilatkozta a Der Tagesspiegelnek Márki-Zay Péter.

Márki-Zay Péter a baloldal miniszterelnök-jelöltje kerek perec kijelentette, hogy fegyvereket és magyar katonákat is küldene Ukrajnába, erről először Gulyás Márton baloldali aktivistának beszélt.

Dömötör Csaba a Magyarország Kormánya Facebook-oldalán megosztott videóban reagált az ellenzéki miniszterelnök-jelölt kijelentésére.

„A magyar baloldal miniszterelnök-jelöltje egy német lapnak megerősítette, hogy fegyvereket is küldene az ukrán hadszíntérre. Ebben a helyzetben ez óriási felelőtlenség lenne„ – jelenette ki Dömötör Csaba. „Aggódunk Ukrajnáért, a miniszterelnök elítélte Oroszország katonai fellépését, de a mi alapvető érdekünk a béke. Azért kell megtennünk mindent, hogy garantáljuk Magyarország és a magyar emberek biztonságát. Ezért arra kérünk minden közéleti szereplőt, ne tegyenek felelőtlen nyilatkozatokat, mert ebben a helyzetben ezek veszélyesek” – hangsúlyozta a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára.