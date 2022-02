A Bors megtalálta a házaspárt, akik először segítettek a Mammutban kizuhant nőn

Norbert valódi hőssé vált felesége szemében, amikor múlt szerda délután megkísérelte újraéleszteni azt az idős nőt, aki lezuhant a Mammut 2 áruház negyedik szintjéről.

Sokan csak fényképezetek és videóztak, a biztonsági őröknek kellett őket figyelmeztetniük, hogy fejezzék be a ízléstelen viselkedést. A férjem azonban gondolkodás nélkül segíteni kezdett – mesélte a Borsnak Edina, aki azt is elárulta: párja Németországban mentősként dolgozik, így szakavatott segítséget tudott nyújtani. Sajnos azonban ez is kevésnek bizonyult, a 70 éves asszony elhunyt.

