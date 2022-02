Tiszta vizet öntött a pohárba a szakértő: Nem mindegy, mikor tesztelünk az omikron-hullámban

Az omikron variáns egyre gyorsabban terjed szerte a világon, a fertőzöttek száma pedig folyamatos rekordokat dönt az eddigi járványhullámokhoz képest. Dr. Mangó Gabriella háziorvos a közösségi oldalán osztotta meg eddigi tapasztalatait a jelenlegi fertőzéshullámmal kapcsolatban.

Dr. Mangó Gabriella elmagyarázza, milyen tünetek jelentkezésekor kell omikronra gyanakodnunk Fotó: Markovics Gábor

Kiemeli: amennyiben decemberben már átestünk a koronavírus-fertőzésen, de ismét legyengültnek érezzük magunkat, hátfájásra panaszkodunk, kínzó fejfájás gyötör minket, illetve reflux tüneteit tapasztaljuk, akkor fennáll a lehetősége, hogy megfertőződtünk a variánssal. Továbbá hányinger, hasmenés és egyéb idegrendszeri problémák megjelenése esetén is felmerül az omikron fertőzés gyanúja. Az omikron variánst enyhe lefolyásúnak tartják, de a doktornő szerint érdemes ellenőriznünk az oxigénszintünket, mert bizony képes ez is súlyos tüdőgyulladást okozni.

A szakember mindemellett arra is felhívja a figyelmet, hogy az omikront a tesztek inkább az első tünetek utáni 3. naptól mutatják ki, ezért akinek a fent említettekhez hasonló tünetei vannak, annak érdemes otthon maradni, kerülni a közösséget, és a tesztet inkább majd a harmadik naptól megcsináltatni, mert az hoz biztos eredményt. Mindehhez pedig azt is hozzátette, hogy a vakcinák elég jól vizsgáznak az omikronnal szemben is, valamint hamarosan hazánkban is elérhető lehet a Pfizer új koronavírus elleni gyógyszere, amelyhez a doktornő nagy reményeket fűz.