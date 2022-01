Így védekezzen az omikron ellen!

A szakértők állítják: eddig a leggyorsabban terjedő koronavírus variáns az omikron. Amíg a deltánál egy ember 5-8 másikat tudott megfertőzni, az omikronnál egyetlen ember 20 másiknak tudja átadni a kórokozót.

– Ezelőtt a legfertőzőbb vírus a kanyaró volt, amivel egyetlen személy 16 másikat tudott megbetegíteni, tehát még ez a betegség is lemarad az omikron mögött – mondta a Borsnak Tóth Sándor, aki hozzátette: éppen ezért nehéz most elkerülni a megfertőződést, hogy csökkentsük a betegség súlyos lefolyásának lehetőségét ajánlott a teljes, négy hónapon belüli vakcinavédelem. Az oltatlanoknál még ez a vírusvariáns is okozhat tüdőgyulladást, főleg a rizikócsoportba tartozóknál.

Tóth Sándor szerint a legfertőzőbb vírusvariánssal állunk szemben Fotó: Bors

A professzor kiemelte: a vírus ellen kézmosással, maszkhasználattal, alkoholos kézfertőtlenítővel védekezhetünk a leghatékonyabban.

– A legnagyobb részecskeszűrő képessége az FFP2-es típusú maszknak van, 6-8 órán keresztül 94 százalékban hatékonyak. A rendszeres szellőztetésre is érdemes figyelni, ugyanis lemodellezték, hogy egy zárt szobában pár óra elteltével egy koronavírusos mind az öt társát megfertőzi, szellőztetéssel pedig csupán a mellette ülőt. A 1,5 méteres védőtávolságot már kültéren is érdemes tartani. Ajánlott még a kiegyensúlyozott táplálkozás, a rendszeres mozgás, bőséges, 2,5 liter folyadékfogyasztás, C-és D- vitaminból pedig akár a napi háromezer egység/milligramm bevitele, valamint a cink és a szelén – hívta fel a figyelmet a szakértő.

Az oltottaknál enyhe tüneteket okoz az omikron Fotó: Borsonline

­Tóth Sándor arról is szót ejtett, hogy a veszélyeztetett csoportba tartozóknak elsődlegesen a vakcináltság nyújthat védelmet, egy krónikus beteg, vagy idős ember számára a napokban egyedül a teljes izolációval csökkentheti a megfertőződés esélyét.

Maszkból sem mindegy, hogy milyet hordunk, az FFP2-es véd a legjobban Fotó: Shutterstock

– Február első hetében lesz a legtöbb új koronavírusos eset, a tetőpont után egy héttel csökken a kockázat, mert a populáció nagyobb része akkorra már túlesett a fertőzésen. A hónap végén pedig meredeken süllyedésnek indul a járványgörbe – zárta a virológus.