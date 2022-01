Napok óta tart a vakrandi a kijárási tilalom miatt

Kínában gyakran a szülők saját kezükbe veszik a sokáig egyedülálló gyerekük kiházasítását, akik még felnőtt korukban is szót fogadnak nekik. A 30 éves Wanggal is így történt, szülei tíz jó családból származó férfival szerveztek neki találkát. A lány mindegyikre el is ment, de a tizedikkel igencsak rosszul járt. Felment a férfi lakására vacsorázni, azonban mire megették az ételt, már nem hagyhatta el a lakást, ugyanis kijárási tilalmat vezette be Csengcsou városában a hirtelen megugrott fertőzésszámok miatt – adta hírül az ABC ausztrál televíziócsatorna hírportálja.

Kínában az egész járvány alatt szokás egyik-pillanatról a másikra lezárni egy-egy várost, a korlátozás megszegője ellen pedig vasszigorral lépnek fel. Wang kénytelen volt a feloldásig, négy napon keresztül az idegen férfival együtt élni. A helyi közösségi médiában rendszeresen posztolt is az esetről, hogy hogyan étkeznek együtt a férfi lakásában, vagy hol biztosított neki alvóhelyet.

Annyira kínos, hogy együtt kell élnem egy olyan emberrel a lakásában, akit alig ismerek

– mondta a nő a helyi médiának.

Wang még mindig ott él, és állítása szerint jól bánnak vele, főznek neki (bár nem túl jól) és kényszerű párja csöndes, jó ember. Az eredeti posztját azért törölte, mert túl őszinte volt, és rájött, ezzel megbántaná alkalmi vendéglátóját, akiknek hálás, hogy a szükség szülte helyzetben gondoskodik róla. De a jelek szerint az együttélés ellenére sem kedvelte meg annyira a férfit, hogy közös jövőjük legyen.

Alig várom, hogy feloldják a korlátozásokat, és újra lehessen ismerkedni

– írta posztjában.