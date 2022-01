Újabb tünetet kötöttek az omikronhoz – Önnél is volt ilyen?

Míg a negyedik hullámot a delta, addig a koronavírus ötödik hullámát alighanem az omikron névre keresztelt variáns határozza meg. E variációhoz számos olyan tünetet kötöttek már, ami ugyan nem kizárólag rá jellemző, de pont ezért zavarhatja össze az embereket, és gondolhatják azt, hogy nem is fertőzöttek. A szakértők korábban többek közt alvásparalízisről és megfázásra emlékeztető tünetekről számoltak be, melyet most a hasmenéssel is ki kell egészíteni.

A baltimore-i Johns Hopkins Egyetem jelentése szerint az omikronosok 20 százaléka tapasztalt hasmenést, mely a fertőzés korai szakaszában jelentkezett.

Míg a delta variáns jelei egyértelműek voltak, a szakembereknek is nagy gondot okoz, hogy az omikron jóval rejtőzködőbb, rendszerint olyan tüneteket produkál, ami könnyedén összekeverhető más megbetegedéssel, akár megfázással, akár influenzával, így a tényleges esetszámok rögzítése és a terjedés visszafogása is nagy kihívás.

