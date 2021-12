Rémisztő omikron-tünetet fedeztek fel, de ne essen pánikba, ha ezt tapasztalja!

Noha még csak novemberben regisztrálták – bár egyes elméletek szerint korábban jelenhetett meg –, aggasztóan gyorsan veszi át a domináns koronavírus-kórokozó szerepét az omikron-variáns. Az Egyesült Államokban például már az esetek közel háromnegyedét adja.

A brit egészségügyi szakértők pedig most arról számoltak be: a gyorsan terjedő mutációval egy új tünet is megjelent, mely az alváshoz köthető, és mely igencsak rémisztő lehet. Alvási zavarokról korábban is beszámoltak a Covid kapcsán, az omikronnál azonban mást is megfigyeltek: alvási bénulást.

Az alvásparalízis jellemzően közvetlenül elalvás előtt vagy felébredéskor jelentkezik, és legfeljebb egy-két percig tart. Az érintett a szemén kívül egy izmát sem tudja megmozdítani, így még beszélni sem tud. Érthetően rettentő ijesztő tud lenni, annak ellenére, hogy önmagában ártalmatlan jelenség, melyet egy-két alkalommal mindenki megtapasztal az életében, és mely nagy általánosságban valószínűsíthetően az álom alatti alacsony vérnyomással magyarázható – friss jelentések szerint azonban az omikron-variáns is kiválthatja.

Az omikron-fertőzöttek egyébként egy másik, alvást érintő tünetről is beszámoltak. Sokan ébrednek verejtékben úszva, mintha szörnyű rémálmuk lett volna – jelenti a Mirror.