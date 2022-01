Szilágyi Liliána: Zsombor mindvégig mellettem állt!

A nagyszüleimtől, Gyarmati Dezsőtől és Bara Margittól tanultam meg, mi az igazi szeretet - mondta a Magánterület stábjának Szilágyi Liliána úszó, aki a néhány nappal ezelőtt nyilvánosságra került bántalmazási-ügyről is beszélt.

Úgy fogalmazott, nincs túl sok jó emléke a gyermekkoráról, folyamatos félelemben élt, az élete és a jövője felől pedig olyannyira nem dönthetett, hogy ha így lett volna, valószínűleg nem kezd el versenyszerűen úszni.

Nekem a víz a természetes közegem, ott vagyok igazán otthon, ott vagyok igazán önmagam, de ezt nem az edzésekre értem” - mondta Liliána, aki felidézte azt is, kislány korában az apja válaszút elé állította: mi az, amit igazán csinálni szeretne, a balettozást vagy inkább az úszás mellett dönt? Liliána úgy emlékezett, a balettot választotta, amire az apja reakciója elmondása szerint az volt, hogy rendben, akkor holnap az uszodában találkozunk.

A Magánterület vasárnapi adásában Liliána beszélt a nagyszüleihez fűződő kapcsolatáról, illetve elmeséli, hogyan tudott végül kiszabadulni abból a közegből, amiben felnőtt. Emellett bemutatta Lengyel Zsombort, gyermekkori szerelmét is, aki mindvégig, a legnehezebb időszakokban is mellette állt, még akkor is, amikor Liliána kifejezetten visszautasította, hogy ezzel is őt védje.

“Zsombor kitartott mellettem úgy is, hogy nem tudta, miért viselkedem vele olyan furcsán. Előfordult olyan is, hogy este felhívott és gitározott nekem a telefonba, hogy el tudjak aludni. Nekem ez mindvégig hihetetlenül sokat jelentett” - fogalmazott Liliána, aki megosztotta a Magánterület stábjával azt is, hol tart most az életében, illetve miért tartotta fontosnak azt, hogy az őt ért sérelmekről beszéljen a nyilvánosság előtt is.

