Mentőhelikopter érkezett a Heves megyei faluba, nagy baj történt

Drámai pillanatok zajlottak Heves megyében, amikor egy kis faluban kerékpározgató idős férfi egyenesen egy kerítésnek hajtott. A nyugdíjas azonnal elesett és az eszméletét is elvesztette, szerencséjére azonban egyik falubelije éppen arra járt, és észrevette őt, így azonnal tárcsázta az Országos Mentőszolgálat segélyhívóját. Miután a segítségükkel megvizsgálta a beteget, kiderült, hogy a baj nagy, ugyanis az idős férfi nem lélegzett. A férfi, bár először megijedt, utána bátran megkezdte az újraélesztést: A telefonáló ugyan először megrémült a feladattól, végül az utasítások szerint megkezdte az újraélesztést, amit a rövid időn belül érkező káli és hatvani bajtársak emelt szinten folytattak - közölte az Országos Mentőszolgálat a Facebookon. Hamarosan a mentőhelikopterek is megérkeztek a helyszínre, és ők is csatlakoztak az életmentéshez, így végül sikeresen stabilizálták a férfi állapotát.

Mielőbbi felépülést kívánunk, az életmentésben résztvevőknek gratulálunk - tette hozzá a Mentőszolgálat.