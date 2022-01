Adományok segítségével juthat haza az Angliában meggyilkolt lány holtteste

Mint arról a Bors is írt korábban, B. Bori tanárként dolgozott Angliában, miközben a Bradfordi Egyetemen tanult tovább, hogy speciális igényű gyerekekkel foglalkozhasson. A fiatal és elkötelezett tanárnő emellett a helyi egyházközösség lelkes tagja is volt, munkatársai és a hívek is egy emberként szerették. November 23-án azonban egy elborult elméjű lengyel férfi, a szintén egyetemista Zbigniew S. egy késsel támadt Borira és tanártársára a lány lakásán, ahol mindkét személy megsérült, Bori olyan súlyosan, hogy a helyszínen meghalt.

Zbigniew S. egy késsel ölte meg Borit Fotó: Bors

A nő barátai, családja, de egész Bradford gyászba borult a történtek után, a városban több száz ember gyűlt össze a búcsúztatására. Borit azonban a családja mindenképpen haza szerette volna hozatni, hogy szülőföldjén temethessék el. A költségek azonban csillagászati összegre rúgtak, így kinti barátai és szerettei nem késlekedtek: karácsony táján gyűjtést indítottak azért, hogy Bori testét hazavihessék, és méltó módon búcsúzhassanak tőle. A kezdeményezés elképesztő gyorsasággal terjedt, alig egy nap alatt összegyűlt a kellő összeg, így azt tovább folytatták, mígnem december 25-re már 12 ezer, azaz több mint 6 millió forint gyűlt össze a Bori emlékére létrehozott számlán.

A fő cél az volt, hogy ki tudjuk fizetni a hazaszállítást költségeit, ez 7 ezer font volt, amit 24 óra alatt túlléptünk – mondta a Telegraph and Dargus című helyi lapnak a Bradfordi-i Katedrális káplánja, Paul Maybury kanonok, a gyűjtés elindítója, aki maga is együtt dolgozott Borival – Ezért meghosszabbítottuk az adománygyűjtést, hogy ezzel segítsünk létrehozni egy olyan oktatási alapítványt, amilyet Bori is szerette volna – mondta a kanonok.

B. Bori már nem élheti meg, hogy itthon foglalkozzon speciális igényű gyerekekkel Fotó: Bors

A lány ugyanis tanulmányai után speciális nevelési igényű gyerekekkel szeretett volna foglalkozni, azt tervezte, hogy ilyen irányú iskolát alapít Magyarországon a jövőben. Azonban a lengyel ámokfutó a képzés befejezése előtt egy héttel tört életére.

– A Canterbury Iskolában minden kollégája és társa nagyra becsülte őt, a szörnyűség óta szállóigévé vált a „legyen több Bori” kifejezés a kollégákkal és a gyerekekkel való szeretetteljes viselkedése miatt – mondta.