Megszólaltak a kiskunhalasiak: Nem túl megnyugtató, hogy egy párduc mászkál a környéken

Napok óta a Kiskunhalas környékén sétálgató fekete párduc tartja lázban az országot. Az állatot egy kamera szúrta ki, ahogy átsétál a mezőn, majd egy eltűnik a bokros-fás rengetegben. A helybeliek és a szakértők egybehangzó véleménye szerint az állat nem a vadonból jött, és az is kizárt, hogy egy állatkertből lépett volna meg, sokan úgy gondolják: egy illegális magántanya lakójaként lépett olajra.

A felsőlajosi magánállatkertben több nagymacska is él, sőt szaporodnak is. A Magán Zoo vezetőjét gyakran keresik meg azzal, hogy szeretnének venni pumát, oroszlánt, vagy éppen párducot, jaguárt. Tóth Tibor még mindig meglepődik az ilyen kérdéseknél, pedig tisztában van vele, hogy több magánember tart otthonában illegálisan beszerzett vadállatot. Jelenleg is legalább tíz nagymacska él itthon illegálisan tartva – mondta a Borsnak Tóth Tibor. – A napokban levideózott példány is szerintem így élt, de valaki a nagy pénz reményében ellopta. Nagy a kereslet, egy párduc feketepiaci ára 10-15 ezer dollár, de ez a lopott állat inkább jaguár, az dupla ennyibe kerül. Meglátásom szerint ez egy kövér jószág, bár nem kizárt az sem, hogy kölykei lesznek. Ebben az esetben jóval többet ér – magyarázta. Bár az állatot a zsaruk drónnal is keresik, egyelőre nem találják, és jó esély van rá, hogy nem is fogják.

- Tudom, hogy vadásznak rá, el is kell kapni, de szerintem sokan nincsenek vele tisztában, hogy mennyire veszélyes! - figyelmeztet a szakember.

Fotó: Police.hu

A helyiek is biztosak benne, hogy a nagymacska nem állatkertből szökött:

- Az elején gyanakodtunk arra, hogy állatkertből szökött, de azt már jelentették volna. Most úgy tudjuk, hogy a rendőrök az összes környékbeli tanyát is átnézték, és sehol sincs bejelentve párduc vagy bármilyen más nagymacska tartása. Így már biztos, hogy nem volt legális a dolog, jó eséllyel soha nem tudjuk meg, honnan szökött - vélekedett egy helyi lakos, aki a környékbeliekkel együtt tart a vadállattól:

- Nem túl megnyugtató, hogy egy párduc mászkál a környéken, hiszen ha kézhez szokott esetleg, akkor is bármikor támadhat. Mondták azt is, hogy nagyon nehéz megtalálni, mert kerüli az embert, jól mászik fára, és nagyon profin rejtőzködik - szögezte le az asszony, aki maga is egy kisgyermek édesanyja.