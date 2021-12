Márki-Zay Péter megint ostobának nevezte a Fidesz szavazóit – videó

A hódmezővásárhelyi polgármester az utóbbi időszakban folyamatosan sértegette a magyarokat. A rezsicsökkentés támogatóiról azt mondta, sötétben tartott, trágyával etetett gombák. Amikor erről kérdezték, tovább folytatta becsmérlő megnyilvánulásait. Később kiderült róla az is, mit gondol a falvakban élő magyarokról: "egyszerű tudatlan emberek" , de az "aberrált fideszesek" kifejezést is használta Gyurcsány embere. Nem véletlenül merült fel a kérdés: Van-e olyan Magyarországon, akit Márki-Zay még nem sértett meg? Soros Györgyöt viszont óriásplakátokon védi a bevándorláspárti baloldali jelölt, aki rendszeresen kiáll a migráció mellett, nyíltan beszél a migráció előnyeiről és arról, hogy be kell fogadni a migránsokat.