Kutyatámadás – szakértő fedi fel a titkot, hogy kerülheted el a tragédiát

Az esetben feljelentés is történt, ráadásul már korábban is találkozott a két kutya, ahol Zsombor gazdája szintén nem tudta visszafogni ebét, és az megtámadta a kis Yorkshire-t. A póráz nélkül sétáltatott kutyákat gazdáik gyakran nem tudják irányítani, jelen esetben még pórázzal sem... Sokan lefagynak, megijednek vagy egyáltalán nem is érik időben utol elfutott kutyáikat. Az elmúlt időszakban megugrott a szerencsétlen esetek száma. A járvány idején ugyanis sok olyan új „gazdi” jelent meg, aki nem felelős állattartó. Ráadásul a Várban külön rendelet is van rá, hogy pórázon lehet csak sétáltatni a kutyákat, mégis rengetegen szegik ezt meg.