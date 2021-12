Különleges videóval kívánt boldog új évet Orbán Viktor: „Piros volt a paradicsom, nem sárga”

Néhány napja már Orbán Viktor is beszélt róla, hogy örül, amiért eljutott az emberek szívéhez a kormány üzenete, a „Magyarország előre megy! Nem hátra.” A mondat ugyanis rímel egy ismert magyar nótára, és ezt az internetes videómegosztókon azonnal felismerték és sorozatosan gyártják a különböző feldolgozásokat. Most maga Orbán Viktor is megosztott egy videót, és ezzel szeretne boldog új évet kívánni a magyaroknak.

„Piros volt a paradicsom, nem sárga. Magyarország előre megy, nem hátra!” - így kezdődik a miniszterelnök videója, ami feltehetően nagy sláger lesz a szilveszteri bulik alkalmával.

Mindenkinek, aki szereti! BÚÉK! – írta a videóhoz Orbán Viktor.