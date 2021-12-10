Drámai adatok: Ekkorát emelkedett a koronavírusban elhunytak száma

A világon 268 549 864 ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 5 287 534 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint péntek reggeli adatai szerint.

A fertőzés 192 országban és régióban van jelen.

Szakértők szerint a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, és a nyilvántartás kritériumai is különböznek.

A hivatalos adatok szerint a SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 nevű betegségnek az Egyesült Államokban van a legtöbb fertőzöttje, 49 661 145 ember. A halálos áldozatok száma 794 649.

Indiában 34 666 241 fertőzöttet és 474 111 halálos áldozatot jegyeztek fel.

Brazíliában 22 177 059 fertőzöttről és 616 457 halálos áldozatról tudni.

Az Egyesült Királyságban 10 722 083 a fertőzöttek száma, és 146 592 ember halt meg a betegségben.

Oroszországban 9 752 340-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 280 427-re emelkedett.

Törökországban 8 986 377 fertőzöttet regisztráltak eddig, a halálesetek száma a hivatalos adatok szerint 78 602.

Franciaországban 8 209 911 fertőzöttet és 121 153 halálos áldozatot regisztráltak.

Németországban 6 442 846 fertőzöttet és 105 000 halottat tartanak nyilván.

Iránban 6 147 872 a fertőzöttek és 130 524 a halottak száma.

Spanyolországban 5 273 178 fertőzöttet és 88 321 halálos áldozatot regisztráltak.

Olaszországban 5 164 780 fertőzöttet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma 134 551.

Lengyelországban 3 760 048 fertőzöttet és 87 357 halálesetet tartanak nyilván.

Ukrajnában 3 705 823 fertőzöttet regisztráltak, és a hivatalos adatok szerint 95 478 ember halt meg a koronavírus szövődményeiben.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020. március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely Vuhan kínai nagyvárosból terjedt el.