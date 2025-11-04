Meglepő: messze nem csak a pénz számít, amikor állást keresnek a magyarok

Egy friss magyar kutatása szerint a munkahelyi megbízhatóság alapja a jó közérzet, a rugalmas munkavégzés, támogató vezetés és fair bánásmód. Az eredmények alapján ezek a többségnél fontosabbak, mint a magasabb bér.

Milyen álláshirdetések alapján és hogyan választunk ma munkahelyet? A legtöbben talán azt gondolnánk, hogy a fizetés a legfontosabb tényező, de a CVonline.hu, 1000 főt megkérdező, 2025-ben végzett friss kutatása mást mutat: a jó munkahelyi légkör (75%), a vezetők hitelessége és szakmai hozzáértése (71%), valamint a munka-magánélet egyensúlyának biztosítása (66%) megelőzi az olyan "kézzelfogható" szempontokat, mint a fizetés vagy a juttatások.

Különösen beszédes, hogy a munka-magánélet egyensúlyát a válaszadók 87%-a tartotta fontos vagy nagyon fontos döntési tényezőnek - vagyis a rugalmas munkavégzés, a home office lehetőség és az idővel való bánásmód ma már alapszükséglet. A modern munkavállaló a jó közérzetet nem választási lehetőségként, hanem jogos elvárásként kezeli.

Ez nem jelenti azt, hogy a pénz ne számítana, sőt, két hasonló ajánlat között a fizetés (78,2%) marad a leggyakoribb döntési szempont, viszont az oda vezető úton a munkavállalók bizalomépítő jeleket keresnek: nyitott vezetőket, támogató kultúrát, transzparens működést, valamint rugalmas munkakörnyezetet.

Az is kiderült, hogy a válaszadók 84,3%-a fontosnak tartja, hogy a munkaadó elkötelezett legyen az esélyegyenlőség mellett - ez a méltányosság iránti igény jól mutatja, hogy a megbízhatóságot ma már nem a cég mérete, hanem a belső kultúrája határozza meg. Az olyan látható gesztusok, mint a fair elbírálás, visszajelzési kultúra vagy képzésekhez való hozzáférés, egyértelmű bizalomerősítőként hatnak.

Forrás: cvonline.hu

Mitől megbízható ma egy munkahely Magyarországon?

A válaszok alapján a megbízhatóság nem egy egzakt dolog, hanem egy komplex élmény, amely a munkahelyi kultúrán, vezetői magatartáson, pénzügyi stabilitáson és a hitelességen alapul. A válaszadók 68,8%-a kiemelten fontosnak tartja az átlátható bérezést és juttatási rendszert, míg 87,2% szerint a karrierfejlődési lehetőségek is döntő jelentőségűek. Ez azt mutatja, hogy az álláskeresők nemcsak „jófej” főnököt keresnek, hanem átlátható, tisztességes és jövőorientált munkahelyi környezetet.