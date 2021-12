Juli élete szerdáig veszélyben volt: megkezdték az 5-11 évesek oltását

Elkezdődött az 5-11 éves gyerekek oltása is, szerdán – az első hivatalos napon – rengetegen érkeztek a Heim Pál kórházba. A Pfizer nekik 138 ezer vakcinát küldött Magyarországra, ami 69 ezer gyermek számára elegendő, szerda reggelig közülük 38 ezret regisztráltak oltásra. A vakcinainfo.gov.hu oldalon keresztül regisztrálták a gyermekeket TAJ számuk, lakcímük, egy korábban még nem regisztrált e-mail cím és a szülő telefonszámának megadásával. A Heim Pál Gyermekkórházhoz is időpontra érkeztek a szülők 12 év alatti gyermekeikkel. Más bejáraton fogadták azokat, akik a vakcina miatt jöttek, mint az egyéb probléma miatt bekísért gyermekeket. A honvédség csakúgy mint a felnőtt oltásoknál, segített az emberek irányításában, így várakozás nélkül, azonnal megkapták a kicsik a vakcinát.

Éva alig várta, hogy a kisebbik fia is megkapja

Misi büszkén mutatta az oltásért kapott Bátorság oklevelét Fotó: Végh István

Csillám Éva 6 éves kisfiával jött.

Nem volt kérdés, hogy Misit beoltassuk-e.– A nagyobbik fiúnk, a 12 éves Milán az akcióhéten kapta meg a második vakcinát, nálunk az egész család már a harmadik oltáson is túl van. Annyi szörnyű esetet hallottam a közvetlen környezetünkből: Milán osztályában az egyik kisfiú annyira legyengült a koronavírustól, hogy mai napig nem tud tornázni, annyira erőtlen, hogy a kapuig kell vinni szüleiknek. Az egyik elsős kislánynak pedig neurólógiai poszt-covid tünete lett, újra kellett tanítani neki a betűket. Minden szülőnek ajánlom, hogy oltassa be gyermekét, ugyanis a koronavírusnak hasonló borzalmas szövődményei lehetnek még a kisebbeknél is – hívta fel a figyelmet az anyuka.

Tamás szerint társadalmi felelősség is az oltás

A 7 éves Alma is megkapta az oltást, apukása és kisöccse kísérte el, Fotó: Végh István

Tamás két gyermekével érkezett az 5 éves Benővel és a 7 éves Almával, most csak a kislány kaphatta meg az oltást.

Az egész család beadatta a vakcina 3. adagját is. – Nemcsak azért fontos a gyermekek oltása, hogy ne betegedjenek meg, ha nincs is tünetük, se a nagyszülőket, se másokat ne fertőzzenek meg. Az oltás társadalmi felelősségünk, közösségi érdekünk, csak így lehetünk biztonságban – magyarázta Tamás.

Beatrix kislánya, Juli végre mehet iskolába

Juli végre biztonságban van az oltás után, Fotó: Végh István

Fényes Beatrix annyira boldog volt, hogy végre megkaphatja 10 éves kislánya az oltást, hogy még a könnyei is kicsordultak.

Nagy pillanat ez nekünk, Juli 2 éve alig jár iskolába, ugyanis szelektív immunhiánnyal küzd, ezért azóta én tanítom otthon. Az ő védelme érdekében másokra voltunk szorulva, de az oltás után ennek vége, januártól újra iskolába járhat.

– mondta az elérzékenyült anyuka. Aki elárulta, hogy náluk szintén mindenki már a harmadik oltáson is túl van, idősebbik, 14 éves gyermekük is már megkapta mindkét vakcinát. Julinak bár szeret otthon lenni, hiányoznak osztálytársai. Édesanyja az oltás után elmondta, hogy picit zsibbad a gyerek karja a szúrás helyén, de más baja nincs.