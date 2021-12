18 év alatt is ajánlott a harmadik oltás

– Elviekben ha a családorvos is olt, nála is megkaphatja a fiatal a harmadik adagot, telefonos időpont egyeztetés a járványhelyzet miatt itt is szükséges. Az eeszt.gov.hu-n keresztül a 12-17 évesek harmadik oltását a kórházi oltóhelyeken is lehet kérni, amíg tart az akcióhét időpontfoglalás nélkül is lehet érkezni. A krónikus betegeknél a fiatalok esetében is kiemelten fontos a negyedik járványhullám közepén a friss vakcinavédelem – hívta fel a figyelmet a gyermekorvos.