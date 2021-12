Szörnyethalt: Szíven szúrtak egy férfit Pécsen

A fiatal férfi második börtönbüntetéséből szabadulva a baranyai megyeszékhelyen egy munkásszállón lakott, ahol későbbi áldozata, a barátja is élt.Miután a vádlotthoz költözött egy nő, kettejük kapcsolata megromlott: a sértett többször becsmérelte a vádlott barátnőjét. Mindhármuk életvitele, rendszeres italozásaik, hangoskodásaik zavartarták a szálló lakóit. Tavaly október 31-én - mikor a vádlott, a nő és egy harmadik férfi együtt italoztak - megjelent náluk a sértett, ittas állapotban. Őt a vádlott kétszer is elküldte, de a sértett nem a saját szobájába ment, hanem egy másikba, ahol egy - korábban ismeretlenek által bántalmazott - férfi feküdt öntudatlan állapotban. A vádlott a sértett után ment a társaságában lévő nővel és férfival. Amikor meglátta, hogy a szoba lakója a földön fekszik és a sértett felette áll, a vádlott többször ököllel arcon ütötte, majd a két férfi dulakodni kezdett. A nő és a harmadik férfi próbálták a bántalmazásban megakadályozni a vádlottat, egy kést is kivettek a kezéből. A vádlott ezt követően egy másik - 20,5 centiméter pengehosszúságú - kést vett magához a közeli asztalról, azzal pedig arcon, majd nagy erővel szívtájékon szúrta áldozatát, aki a helyszínen meghalt. A vádlottat másnap fogták el, miután a szálló egyik, a hangoskodást észlelő lakója értesítette a rendőrséget.