Nagy István: Már vizsgáljuk, hogy Bige mennyivel károsította meg a magyar gazdákat

Nagy István miniszter elmondta azt is, hogy a magyar gazdáknak biztosítani fogják, hogy megfelelő áron és időben tudjanak hozzájutni a műtrágyához. A Covid-járvány ráirányította a figyelmet arra, hogy ha valakinek a piacon monopóliuma van, akkor kiszolgáltatottá válnak a gazdák és a fogyasztók. Ezért a tárca azt a kérdést is vizsgálja, hogy a stratégiai szükséglet biztosítására állami vagy egyéb versenytársaknak is biztosítson lehetőséget.