Frontérzékenyek figyelem! Teljesen megbolondul ma az időjárás

Kedden reggel, délelőtt a napos idő mellett felhőátvonulásokra készülhetünk, helyenként egy-egy futó hózápor is kialakulhat. Délután azonban északnyugat felől többfelé megnövekszik a felhőzet, a délután második felétől egyre nagyobb területen fordulhat elő havas eső, havazás.
A nyugatias szél sokfelé erős lesz
A reggeli országos fagy után, délután +5°C körüli értékeket mérhetünk.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.