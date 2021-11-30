Frontérzékenyek figyelem! Teljesen megbolondul ma az időjárás

Kedden reggel, délelőtt a napos idő mellett felhőátvonulásokra készülhetünk, helyenként egy-egy futó hózápor is kialakulhat. Délután azonban északnyugat felől többfelé megnövekszik a felhőzet, a délután második felétől egyre nagyobb területen fordulhat elő havas eső, havazás.

A nyugatias szél sokfelé erős lesz

A reggeli országos fagy után, délután +5°C körüli értékeket mérhetünk.