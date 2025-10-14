Trump Orbán Viktornak: 100 százalékban mögötted állunk!

Orbán Viktor egy remek vezető”

– fogalmazott az Egyesült Államok elnöke, Sharm El-Sheik-ben a az izralei-palesztin békét megterenmtő konferencián, az emelvényen, a világ fontos vezetői előtt.

Trump elmondta azt is, hogy már a legutóbbi magyarországi választások során is támogatta Orbán Viktort, utalva ezzel a két politikus remek kapcsolatára.

Magyarországon hamarosan újra választások lesznek, ahol Orbán Viktor ismét remekül fog szerepelni”

– méltatta hazánk miniszterelnökét Trump, valamint megköszönte neki azt, hogy Magyarország támogatja Trump Amerikáját.

Szó szerint ezt mondta:

– Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Tudom, hogy sokan nem értenek egyet velem, de az én véleményem számít. Fantasztikus vagy. Ő egy nagyszerű vezető. Támogattam őt a legutóbbi választáson, és huszonnyolc százalékponttal nyert. Ezúttal még jobban fogjátok csinálni. Lesz még egy választás, és nagyszerűen fogjátok csinálni, és mi értékeljük ezt. Száz százalékban mögötted állunk

– fogalmazott az Egyesült Államok elnöke, aki azt is kiemelte, a közel-keleti béketerv aláírására azokat hívták meg, akik sokat tettek a béke előmozdításáért. Az Európai Unió tagállamai közül Magyarországon kívül csak Franciaország, Olaszország, Hollandia, Spanyolország, Németország és Ciprus kapott meghívást.



