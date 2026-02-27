Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Új korszak küszöbén a magyar légiközlekedés: tízmilliós bővítés előtt áll a Liszt Ferenc repülőtér

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 27. 14:45
A kormányzati és szakmai tervek alapján a budapesti repülőtér utasforgalmi kapacitása a következő években radikális növekedésnek indul. A beruházássorozat központi elemeként megvalósuló harmadik terminál építése révén a Liszt Ferenc repülőtér éves szinten már huszonötmillió utast tud majd kiszolgálni. Mutatjuk, miben lesz kivételes az új terminál.
Oroszi Rita
A budapesti légikikötő történetének eddigi legjelentősebb bővítési szakasza veszi kezdetét a harmadik terminál építésével. A nagyszabású infrastrukturális fejlesztések eredményeként a Liszt Ferenc repülőtér éves utasforgalmi kapacitása a közeli jövőben eléri a huszonötmillió főt.

A Liszt Ferenc repülőtér tranzit várója.
Giga beruházás keretében megújul a Liszt Ferenc repülőtér, amely ez alkalomból új terminált is kap.
Fotó: Marius Karp / Shutterstock 
  • Kapacitásbővítés: évi 25 millió utas kiszolgálása a cél az új, 35 ezer négyzetméteres terminállal.
  • Modernizáció: 90 új check-in pult, napelempark és zavartalan utaskiszolgálás az építkezés alatt.
  • Közlekedés: Gyorsvasút épül a jelenlegi Holiday Parkoló helyén a belvárosi kapcsolatért.

Miben újul meg a Liszt Ferenc repülőtér?

A Terminal+ néven futó projekt keretében egy több mint 35 ezer négyzetméteres épületegyüttes valósul meg, amely önmagában tízmillió plusz utas fogadását teszi lehetővé. A Liszt Ferenc repülőtér fejlesztése nem egyetlen épületet, hanem egy komplex utasforgalmi központot jelent, ahol a biztonsági átvilágítás és a poggyászfeladás történik majd.

A tervekben 90 új check-in pult, központi utasbiztonsági ellenőrzőpont és korszerű poggyászkezelő rendszer szerepel. A kényelmet új közlekedési csomópont, közúti előtér és bővített parkolókapacitás szolgálja. A környezetbarát működés érdekében egy 7,2 megawattos napelemparkot is beüzemelnek. A munkálatok egyes részein már a kivitelezés is zajlik, és bár az új épület teljes használatba vétele tíz év múlva várható, a komplexum már 4-5 év múlva elkészülhet.

Változatlan szolgáltatási színvonal az építkezés alatt

A kivitelezés során kiemelt szempont, hogy a fejlesztések a jelenlegi infrastruktúra működtetése mellett valósuljanak meg. A beruházás az üzemeltetést nem zavarja, így az utaskiszolgálás minősége a munkálatok ideje alatt is változatlan marad. A projekt sürgősségét a folyamatosan érkező új járatok és a növekvő utazási igény indokolja. A fejlesztések – amelyek eddig is jellemezték a repülőteret – mögött a magyar állam és a Vinci közös együttműködése áll, a cél pedig a reptér régiós szerepének erősítése. Mivel a forgalom már most meghaladta a 20 millió főt, a beruházás a vártnál két évvel hamarabb térülhet meg, köszönhetően a 2024-es rekordmértékű bevételeknek.

A Liszt Ferenc repülőtér légiirányító tonya és egy parkoló repülőgép előtte.
A beruházásnak köszönhetően a repülőtér a régió legfontosabb kereskedelmi és turisztikai központjává válhat.
Fotó: skovalsky / Shutterstock 

Közvetlen vasúti kapcsolat és helyszínválasztás

A reptérbővítéssel egy időben valósul meg a gyorsvasút kiépítése is, amely koncessziós formában jön létre. Az új vasúti terminál helyszínét a tervek a jelenlegi Holiday Parkoló területére jelölték ki, biztosítva ezzel a közvetlen csatlakozást a légikikötőhöz. Ez a lépés szerves része annak a kormányfői célkitűzésnek, amely szerint az évtized végére a repülőtér a régió legfontosabb kereskedelmi és turisztikai központjává válhat. Az állami tulajdon visszavásárlását követő megállapodások új növekedési pályára állították a létesítményt, amely az ország gazdasági szempontjából is kiemelt jelentőséggel bír.

A Budapest Airport a fejlesztési munkálatok idején sem áll le, már a téli menetrendben is hét új desztinációt vett be a kínálatába. 

Nézd meg videón is a megújuló repülőtér terveit:

