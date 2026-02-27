Új korszak küszöbén a magyar légiközlekedés: tízmilliós bővítés előtt áll a Liszt Ferenc repülőtér

A budapesti légikikötő történetének eddigi legjelentősebb bővítési szakasza veszi kezdetét a harmadik terminál építésével. A nagyszabású infrastrukturális fejlesztések eredményeként a Liszt Ferenc repülőtér éves utasforgalmi kapacitása a közeli jövőben eléri a huszonötmillió főt.

Giga beruházás keretében megújul a Liszt Ferenc repülőtér, amely ez alkalomból új terminált is kap.

Fotó: Marius Karp / Shutterstock

Kapacitásbővítés: évi 25 millió utas kiszolgálása a cél az új, 35 ezer négyzetméteres terminállal.

évi 25 millió utas kiszolgálása a cél az új, 35 ezer négyzetméteres terminállal. Modernizáció: 90 új check-in pult, napelempark és zavartalan utaskiszolgálás az építkezés alatt.

90 új check-in pult, napelempark és zavartalan utaskiszolgálás az építkezés alatt. Közlekedés: Gyorsvasút épül a jelenlegi Holiday Parkoló helyén a belvárosi kapcsolatért.

Miben újul meg a Liszt Ferenc repülőtér?

A Terminal+ néven futó projekt keretében egy több mint 35 ezer négyzetméteres épületegyüttes valósul meg, amely önmagában tízmillió plusz utas fogadását teszi lehetővé. A Liszt Ferenc repülőtér fejlesztése nem egyetlen épületet, hanem egy komplex utasforgalmi központot jelent, ahol a biztonsági átvilágítás és a poggyászfeladás történik majd.

A tervekben 90 új check-in pult, központi utasbiztonsági ellenőrzőpont és korszerű poggyászkezelő rendszer szerepel. A kényelmet új közlekedési csomópont, közúti előtér és bővített parkolókapacitás szolgálja. A környezetbarát működés érdekében egy 7,2 megawattos napelemparkot is beüzemelnek. A munkálatok egyes részein már a kivitelezés is zajlik, és bár az új épület teljes használatba vétele tíz év múlva várható, a komplexum már 4-5 év múlva elkészülhet.

Változatlan szolgáltatási színvonal az építkezés alatt

A kivitelezés során kiemelt szempont, hogy a fejlesztések a jelenlegi infrastruktúra működtetése mellett valósuljanak meg. A beruházás az üzemeltetést nem zavarja, így az utaskiszolgálás minősége a munkálatok ideje alatt is változatlan marad. A projekt sürgősségét a folyamatosan érkező új járatok és a növekvő utazási igény indokolja. A fejlesztések – amelyek eddig is jellemezték a repülőteret – mögött a magyar állam és a Vinci közös együttműködése áll, a cél pedig a reptér régiós szerepének erősítése. Mivel a forgalom már most meghaladta a 20 millió főt, a beruházás a vártnál két évvel hamarabb térülhet meg, köszönhetően a 2024-es rekordmértékű bevételeknek.