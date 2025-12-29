Új római metróállomás nyílt a Colosseum alatt – Közlekedés és régészet egy térben

A frissen átadott megállók a C metróvonalon találhatók, és már az első hetekben komoly figyelmet kaptak: az egyik közvetlenül a Colosseum alatt, a másik a városfalairól ismert Porta Metronia közelében épült meg. Egy római metróállomás esetében ez nem pusztán közlekedési kérdés, hiszen az építkezéseket minden alkalommal régészeti feltárások előzik meg – ez most sem volt másként.
A két új megállót „archeostationként” (régészeti megálló) emlegetik, mivel az építkezés során feltárt leleteket nem elszállították, hanem a helyszínen mutatják be. A Porta Metronia állomáson egy, a II. századból származó katonai barakk maradványai kerültek elő, freskókkal és mozaikokkal együtt. Ezekből 2026 elején nyíló kiállítás készül, közvetlenül az állomás terében.
A Colosseum alatti megálló már most is látogatható, és az utasokat vitrinekben elhelyezett kerámiaedények, kőkutak, valamint egy ókori lakóház hideg vizes medencéjének és fürdőjének maradványai fogadják. A peronokon futó képernyők az ásatások folyamatát mutatják be, érzékeltetve, miért tartott több mint egy évtizedig az állomás megépítése.
A C vonal fejlesztését nemcsak pénzügyi és adminisztratív nehézségek lassították, hanem a felszín alól előkerülő császárkori és középkori emlékek is. A városvezetés szerint éppen ezek adják a projekt valódi értelmét: olyan történelmi rétegek váltak láthatóvá, amelyek másként rejtve maradtak volna.
A most megnyílt megállók javítják Róma tömegközlekedési kapcsolatait, a Colosseumnál pedig átszállási lehetőség nyílt a B vonalra. A C metró teljes, 31 állomásos hálózatát 2035-re tervezik befejezni, a következő nagy állomás pedig a Piazza Venezia lesz, a Capitolium és az ókori fórumok közvetlen közelében.
Rómában - ahol a világon a legnehezebb metrót építeni - a metrózás továbbra sem csupán A-ból B-be jutás: minden új római metróállomás egyben időutazás is.
Nézd meg az alábbi videóban is, hogy milyen különleges lett Róma új metrómegállója:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.