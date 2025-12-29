KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Róma izgalmas új metrómegállót kapott.

Új római metróállomás nyílt a Colosseum alatt – Közlekedés és régészet egy térben

Róma
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 29. 06:45
közlekedésrégészetmetróállomás
Két új megállóval bővült Róma metróhálózata, amelyek nemcsak a városi közlekedést segítik, hanem önálló látnivalóként is működnek. A fejlesztés jó példa arra, hogyan válhat egy római metróállomás egyszerre infrastruktúrává és kulturális térséggé.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A frissen átadott megállók a C metróvonalon találhatók, és már az első hetekben komoly figyelmet kaptak: az egyik közvetlenül a Colosseum alatt, a másik a városfalairól ismert Porta Metronia közelében épült meg. Egy római metróállomás esetében ez nem pusztán közlekedési kérdés, hiszen az építkezéseket minden alkalommal régészeti feltárások előzik meg – ez most sem volt másként.

A Colosseumnál található új római metróállomás múzeum is egyben.
Az új római metróállomás egyszerre közlekedési csomópont, és kulturális tér is.
Fotó: Anadolu via AFP /  AFP
  • Két új római metróállomás nyílt a C vonalon, amelyek közül az egyik közvetlenül a Colosseum alatt, a másik a történelmi Porta Metronia közelében található.
  • Az állomások nemcsak közlekedési csomópontok, hanem régészeti bemutatóterek is, ahol az építkezés során feltárt ókori leletek helyben, kiállítás formájában láthatók.
  • A fejlesztés jól mutatja, hogy Rómában még egy metróépítés is a város több ezer éves múltjával való együttélésről szól, ami lassítja, de gazdagítja a beruházásokat.

Római metróállomás, ahol a régészet része az utazásnak

A két új megállót „archeostationként” (régészeti megálló) emlegetik, mivel az építkezés során feltárt leleteket nem elszállították, hanem a helyszínen mutatják be. A Porta Metronia állomáson egy, a II. századból származó katonai barakk maradványai kerültek elő, freskókkal és mozaikokkal együtt. Ezekből 2026 elején nyíló kiállítás készül, közvetlenül az állomás terében.

A Colosseum alatti megálló már most is látogatható, és az utasokat vitrinekben elhelyezett kerámiaedények, kőkutak, valamint egy ókori lakóház hideg vizes medencéjének és fürdőjének maradványai fogadják. A peronokon futó képernyők az ásatások folyamatát mutatják be, érzékeltetve, miért tartott több mint egy évtizedig az állomás megépítése.

Az új metróállomás tíz évig épült, de ennek megvolt az oka: a földfelszín igazi régészeti csodákat rejt az Örök Városban.
Fotó: Anadolu via AFP /  AFP

A C vonal fejlesztését nemcsak pénzügyi és adminisztratív nehézségek lassították, hanem a felszín alól előkerülő császárkori és középkori emlékek is. A városvezetés szerint éppen ezek adják a projekt valódi értelmét: olyan történelmi rétegek váltak láthatóvá, amelyek másként rejtve maradtak volna.

A most megnyílt megállók javítják Róma tömegközlekedési kapcsolatait, a Colosseumnál pedig átszállási lehetőség nyílt a B vonalra. A C metró teljes, 31 állomásos hálózatát 2035-re tervezik befejezni, a következő nagy állomás pedig a Piazza Venezia lesz, a Capitolium és az ókori fórumok közvetlen közelében.

Rómában - ahol a világon a legnehezebb metrót építeni - a metrózás továbbra sem csupán A-ból B-be jutás: minden új római metróállomás egyben időutazás is.

Nézd meg az alábbi videóban is, hogy milyen különleges lett Róma új metrómegállója:

