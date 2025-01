Ufókat idéző repülő jármű lehet a jövő taxija?

Sok filmben láthattunk már olyan jövőképet, amiben repülő járművek hódítják meg az égboltot, a rengeteg technológia fejlesztés ellenére azonban még most se jutottunk el erre a szintre. A Tesla egykori mérnöke azonban elárulta, hogy akár már egy évtizeden belül elkezdhetik a repülő csészealj alakú önvezető járművek meghódítani az utakat – illetve az egeket.

A Tesla önvezető járművei már Európában is elkezdték hódítani a teret, de úgy tűnik, hogy pár éven belül új, bizarr találmánnyal száguldozhatunk Fotó: Pexels.com

Leo Kayali, a Tesla egykori mérnöke a nyilvánossággal is megosztotta találmányának terveit. Egy UFO alakú elektromos repülő jármű lehet a taxizás jövője, amely akár a 400 km/h sebességet is elérhet, utasainak pedig semmi teendője sincs, hiszen a jármű teljesen autonóm.

Az Invo Moon egy teljesen önvezető jármű, ami 3 utasnak nyújthat 360 fokos panorámát az utazás során. Csendes utazást ígér, belső repülési mechanikájának köszönhetően, éles kontrasztot képezve a riválisokkal szemben. Az átszámítva 140 millió forintosra tervezett jármű bármilyen irányba siklik, pont úgy, mint egy drón.

Kayali elmondta, hogy a kinézetet Leonardo Da Vinci több mint öt évszázaddal ezelőtti "páncélautó" rajzai ihlették. A mérnök célja, hogy 2027-re az Egyesült Államok légiközlekedési hatósága zöld utat adjon a járműnek, és az évtized végére minden nagyvárosban az egekbe kerüljön.

Az alkotó még azzal is elődrukkolt a jövőbeli vásárlóknak, hogy amikor ők maguk épp nem használják a járművet, akkor akár passzív pénzszerzésre is alkalmas lehet, mint taxi. Az Egyesült Királyság kormánya tavaly bejelentette, hogy arra számít, hogy 2028-ra a repülő taxik rutinszerűen száguldanak majd a brit égbolton, és 2030-ra már pilóta nélkül is üzemelhetnek majd – írja a Daily Star.