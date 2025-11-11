Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Márton névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Veszélyes, mégsem szabad kihagyni: ezek a legnagyobb turistacsapdák a világon

utazás
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 11. 17:45
turistacsapdacsalódás
Utazni izgalmas kaland, de nem árt óvatosnak lenni, hiszen a népszerűség néha átveréssel párosul. Fedezzük fel együtt a legnagyobb turistacsapdákat a viágon, azokat a helyeket, amelyek látványosak ugyan, de gyakran a vártnál drágábbak és kevésbé autentikusak.
Oroszi Rita
A szerző cikkei

A legnagyobb turistacsapdák gyakran csillogó külsővel és ígéretes élményekkel kecsegtetnek, de a valóság sokszor kiábrándító lehet. Ezeken a helyeken a túlzott árak, a tömeg és a kevésbé minőségi szolgáltatások elvehetik a kedvünket a felfedezéstől.

legnagyobb turistacsapdák a világon amilyenek a rámenős árusok is
Ezek a legnagyobb turistacsapdák a világon, amelyekkel mindenképpen vigyázni kell: például a rámenős árusokkal is vigyázzunk / Fotó: onapalmtree /  Shutterstock 

A legnagyobb turistacsapdák a világon: helyek, ahol jobb, ha vigyázunk

Utazni csodálatos dolog, új kultúrákat megismerni, lenyűgöző tájakat felfedezni talán még nagyobb élmény. Azonban a turizmus árnyoldala, hogy néhány népszerű helyszín inkább a pénztárcánkra utazik, mintsem a felejthetetlen élményekre. Ezek a bizonyos „turistacsapdák" gyakran túlárazott szolgáltatásokat, rossz minőséget és zsúfoltságot, tömeget kínálnak, messze alulmúlva a várakozásainkat.

Ahhoz, hogy elkerüljük a csalódást, érdemes előre tájékozódni, és tudatosan választani úti céljainkat. Lássunk most öt olyan helyszínt, olyan turistacsapdát, ahol érdemes résen lenni!

Velence, Olaszország – A galambok és a borsos árak

A romantikus csatornák és a gondolázás kétségtelenül vonzó, de Velence gyakran túlzsúfolt, és az árak az egekben járnak. Egy egyszerű kávé a Szent Márk téren egy vagyonba kerülhet, és a „helyi kézműves termékek” sokszor a Távol-Keletről érkeznek. A galambok etetése pedig, bár sokak számára fényképre kívánkozó időtöltés, valójában a város tisztasága szempontjából nemkívánatos.

turistacsapdák mint a velencei galambetetés
Velencében a galambok etetése köztisztasági aggályokat vet fel / Fotó: MOSTOVYE / 123RF

Times Square, New York, USA – A neonfények és a lehúzás művészei

A vibráló fények és a nyüzsgés magával ragadó lehet, de a Times Square leginkább a túlárazott szuvenírekről és az agresszív utcai „előadókról” híres, akik pénzt követelnek egy közös fotóért. Az éttermek itt irreálisan magas áron sokszor gyenge minőséget kínálnak, inkább érdemes a környékbeli utcákban keresgélni. A tömeg pedig szinte áthatolhatatlan, ami szintén elveszi a hely varázsát.

turistacsapdák a New York-i Times Squer-en a rossz minőségű szuvenírárusok
Ez is turistacsapda: a nagy villódzó reklámok mellett túlárazott, silány minőségű szuvenírüzletek mindenütt a New York-i Times Square-en / Fotó: WhiteYura /  Shutterstock 

Piramisok, Giza, Egyiptom – A történelem és a rámenős árusok

A lenyűgöző és évezredes piramisok  látványa kétségtelenül felejthetetlen, azonban a területen működő árusok agresszivitása és a túlságosan drága „vezetett túrák" sokak számára kellemetlen élményt nyújthatnak. A tevegelésért vagy lovaglásért kért árak gyakran irreálisan magasak, így érdemes előre tájékozódni a reális költségekről. A hely varázsa ellenére a turistákra vadászó árusok nagyot rontanak az élményen.

turistacsapdák Egyiptomban is vannak, mint a rámenős árusok, tevehajcsárok
Egy tipikus egyiptomi turistacsapda: az erőszakos, rámenős árusok, illetve tevehajcsárok / Fotó: Unai Huizi / 123RF

Hollywood Walk of Fame, Los Angeles, USA – A csillogás és a csalódás

A hírességek csillagain sétálni elsőre izgalmasnak tűnhet, de a Hollywood Walk of Fame a valóságban egy meglehetősen koszos, zsúfolt utca, tele olcsó szuvenírboltokkal és jelmezes emberekkel, akik pénzt kérnek a közös fotóért. A „csillagok” sokszor elhasználódottak, és a környék sem igazán a legbiztonságosabb. A várakozások gyakran messze felülmúlják a valóságot.

turistacsapdák Hollywood Walk of Fame
A Hollywood Walk of Fame sem olyan a valóságban, mint a filmeken / Fotó: Chris Putnam / 123RF

Dubaj belvárosa, Egyesült Arab Emírségek – A modern csoda és a rejtett költségek

A Burj Khalifa és a Dubai Mall kétségtelenül lenyűgöző látványosságok, de a turisták gyakran szembesülnek rejtett költségekkel és túlárazott szolgáltatásokkal. Egy kilátójegy a Burj Khalifába borsos árú lehet, és a taxik is meglepően drágák lehetnek. Bár a látványosságok lenyűgözőek Dubajban, érdemes előre tájékozódni a költségekről, hogy ne érjenek kellemetlen meglepetések.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu