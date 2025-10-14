Tragédia a Yellowstone Nemzeti Parkban: borzalmas módon vesztette életét a fiatal férfi

A Yellowstone Nemzeti Park híres a vulkanikus aktivitásáról és az elképesztő geotermikus látványosságairól, de a csodák között a halálos veszély is ott rejlik. Colin Scott, egy 23 éves fiatalember, aki csak „hot pot”-ozni szeretett volna – rövid ideig belemerülni a forró vizű termálforrásokba – végzetes hibát követett el, amiből végül tragédia lett.

Lenyűgöző, de azonnal gyilkol: tragédia a Yellowstone Nemzeti Park geotermikus működésű termáltavaiban.

Fotó: NaNeLa / Shutterstock

Tragédia a nemzeti parkban: a forrás, ami nem kegyelmez

A Yellowstone Nemzeti Park alatt egy hatalmas szupervulkán rejtőzik, amely folyamatosan melegíti a felszín alatti vizeket. Ezek a forrponthoz közeli források tele vannak vulkanikus ásványi anyagokkal, melyeket gyakran egészségjavítóként hirdetnek, de valójában rendkívül veszélyesek az emberi szervezetre. Colin a termálforrás vizét próbálta, amikor megcsúszott és beleesett – ahonnan már nem tudott kijutni.

A park őrei azonnal a helyszínre siettek, de egy közelgő vihar miatt átmenetileg vissza kellett vonulniuk. Amikor másnap visszatértek, a fiatalember teste eltűnt, csupán a szandálja és a pénztárcája úszott a forró vízen. Bár felmerült, hogy vadállat vihette el a maradványokat, a park vezetői szerint a helyzet sokkal borzalmasabb volt: a vulkanikus eredetű hőforrásokban található extrém hőmérséklet és kémiai összetétel olyan gyors lebomláshoz vezetett, hogy Colin teste szó szerint feloldódott.

A túlélés esélyei: szinte nulla

A gejzírek és forró tavak felszíni hőmérséklete elérheti a 93 Celsius-fokot, a mélyebb rétegekben pedig még forróbbá válik. A vízben lévő vulkanikus vegyi anyagok pedig rendkívül agresszív környezetet teremtenek, amelyben az emberi szövetek nem képesek fennmaradni. Csak néhány, kifejezetten ellenálló baktériumfaj képes túlélni tartósan e körülmények között.

Colin Scott és nővére állítólag a Norris-gejzír-medence sétányát hagyta el, amikor a férfi beleesett a park egyik hőforrásába, és már „nem jutott ki – áll a Nemzeti Park jelentésében (a kép illusztráció)

Fotó: Wildnerdpix / Shutterstock

A Yellowstone-ban 2010 óta legalább 52 ember vesztette életét, de a Tennessee állambeli Great Smoky Mountains területén még több, összesen 92 haláleset történt ugyanebben az időszakban.

Colin tragédiája figyelmeztetés mindenkinek, aki a geotermikus működés közelébe merészkedik: a természet nem csupán lenyűgöző, de könyörtelen is lehet. A park szépsége és vulkanikus titkai csak akkor élvezhetők biztonságosan, ha betartjuk az előírásokat, és tisztelettel viszonyulunk a természet erejéhez.

