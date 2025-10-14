Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Helén névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
A fiatalember nem tudott kimászni a hőforrásból, amelybe beleesett. A tragédia elkerülhetetlen volt.

Tragédia a Yellowstone Nemzeti Parkban: borzalmas módon vesztette életét a fiatal férfi

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 14. 09:15
hőforrásgejzírYellowstone Nemzeti Park
A Yellowstone lenyűgöző geotermikus látványosságai minden látogatót ámulatba ejtenek, de a természet ereje könyörtelenül odacsap. Egy fiatal férfi vesztette életét a forrásban lévő tóban – a tragédia ismét rávilágít a vulkanikus eredetű vizek veszélyeire.
Oroszi Rita
A szerző cikkei

A Yellowstone Nemzeti Park híres a vulkanikus aktivitásáról és az elképesztő geotermikus látványosságairól, de a csodák között a halálos veszély is ott rejlik. Colin Scott, egy 23 éves fiatalember, aki csak „hot pot”-ozni szeretett volna – rövid ideig belemerülni a forró vizű termálforrásokba – végzetes hibát követett el, amiből végül tragédia lett.

Tragédia a Yellowstone Nemzeti Parkban: gyilkolt a vulkanikus eredetű tó
Lenyűgöző, de azonnal gyilkol: tragédia a Yellowstone Nemzeti Park geotermikus működésű termáltavaiban.
Fotó: NaNeLa /  Shutterstock 

Tragédia a nemzeti parkban: a forrás, ami nem kegyelmez

A Yellowstone Nemzeti Park alatt egy hatalmas szupervulkán rejtőzik, amely folyamatosan melegíti a felszín alatti vizeket. Ezek a forrponthoz közeli források tele vannak vulkanikus ásványi anyagokkal, melyeket gyakran egészségjavítóként hirdetnek, de valójában rendkívül veszélyesek az emberi szervezetre. Colin a termálforrás vizét próbálta, amikor megcsúszott és beleesett – ahonnan már nem tudott kijutni.

A park őrei azonnal a helyszínre siettek, de egy közelgő vihar miatt átmenetileg vissza kellett vonulniuk. Amikor másnap visszatértek, a fiatalember teste eltűnt, csupán a szandálja és a pénztárcája úszott a forró vízen. Bár felmerült, hogy vadállat vihette el a maradványokat, a park vezetői szerint a helyzet sokkal borzalmasabb volt: a vulkanikus eredetű hőforrásokban található extrém hőmérséklet és kémiai összetétel olyan gyors lebomláshoz vezetett, hogy Colin teste szó szerint feloldódott.

A túlélés esélyei: szinte nulla

A gejzírek és forró tavak felszíni hőmérséklete elérheti a 93 Celsius-fokot, a mélyebb rétegekben pedig még forróbbá válik. A vízben lévő vulkanikus vegyi anyagok pedig rendkívül agresszív környezetet teremtenek, amelyben az emberi szövetek nem képesek fennmaradni. Csak néhány, kifejezetten ellenálló baktériumfaj képes túlélni tartósan e körülmények között.

A Yellowstone Nemzeti Park gejzírjei tragédiát is okozhatnak
Colin Scott és nővére állítólag a Norris-gejzír-medence sétányát hagyta el, amikor a férfi beleesett a park egyik hőforrásába, és már „nem jutott ki – áll a Nemzeti Park jelentésében (a kép illusztráció)
Fotó: Wildnerdpix /  Shutterstock 

A Yellowstone-ban 2010 óta legalább 52 ember vesztette életét, de a Tennessee állambeli Great Smoky Mountains területén még több, összesen 92 haláleset történt ugyanebben az időszakban.

Colin tragédiája figyelmeztetés mindenkinek, aki a geotermikus működés közelébe merészkedik: a természet nem csupán lenyűgöző, de könyörtelen is lehet. A park szépsége és vulkanikus titkai csak akkor élvezhetők biztonságosan, ha betartjuk az előírásokat, és tisztelettel viszonyulunk a természet erejéhez.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu