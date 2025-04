Luxusvonat: a világ legdrágább szerelvénye Magyarországon

Az egyik brit utazásszervező cég, az Adventures By Train szervezi azt a földkerülő vakációt, amelyre a vonatjegy ára meghaladja az 54 millió forintot! A luxusvonatra már meg is lehet váltani a tiketteket és az indulás időpontja is adott: 2026. március 17-e. Akinek nem gond kicsengetni az igencsak borsos jegyárat, annak sem árt igyekeznie, miután a luxusvonat utasainak létszáma meglehetősen korlátozott: csak 12 fővel a fedélzetén zakatol majd a szerelvény.

A Londonból világ körüli útra induló luxusvonat varázslatos tájakon keresztül zakatol majd Fotó: Pexels (illusztráció)

Ezt tudja majd a luxusvonat

Az útiköltség egyébként lehet olcsóbb is: ha valaki párban utazik, akkor „mindössze” alig több, mint 43 millió forint a jegyár fejenként. És hogy mit kínál ezért cserébe a brit szervező: világszínvonalú és tökéletes utat, ami a maximális kényelem mellett magával ragadó élményeket is kínál, amíg 13 ország – Franciaország, Svájc, Ausztria, Magyarország, Románia, Bulgária, Törökország, Grúzia, Azerbajdzsán, Kazahsztán, az Egyesült Államok, Kanadában és Japán – érintésével körbejárja a világot.

Ez az út többről szól, mint pusztán az utazás élményről: ez az út a kapcsolatról is szól: az emberek és a tájak, valamint a kultúrák kapcsolatáról

– mondta a világkörüli túráról Jim Louth, az utat szervező Adventures by Train igazgatója.

Ezen az útvonalon járja majd körbe a világot a luxusvonat

A Londonból induló, 100 napos utazás első állomása egy párizsi ebéd, majd ezt követően a luxusvonat érinti a svájci és az osztrák Alpokat is mielőtt az utazás ötödik napján Magyarországra is megérkezik, hogy aztán a Kárpátok vonulatai felé vegye az irányt egészen Bukarestig. A szerelvény igénybe veszi majd a kínai és a japán nagysebességű vasúthálózatot, majd a Japán fővárosából, Tokióból a vonat utasai átszállnak egy Vancouverbe tartó luxushajóra, ahol 23 napot tölthetnek majd el. Innen a vonatos utazás a többi között a kaliforniai Zephyr Amtrak útvonalat is érinti majd a Sziklás-hegységben.

A vonat kiváltságos utasai több luxusszállodában is megszállnak majd a világkerülő út során, de számtalan kivételes program is vár rájuk a 100 nap alatt, például: