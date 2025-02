Fehér Lótusz 3. évad: Elképesztő hatása van a thaiföldi turizmusra

A Fehér Lótusz 3. évada még csak pár napja vette kezdetét, de már kimutatható, hogy fellendülést hozott a thaiföldi turisztikai szektorban, a foglalások száma az egekbe szökött, mióta kiderült, hogy hol játszódik a napokban újraindult sorozat. Hihetetlen, mekkora hatása lehet manapság egy moziszériának a társadalmunkra. Február 17-én vette kezdetét a Fehér Lótusz 3. évada, de a Four Seasons Resort Koh Samui-ban már hónapokra előre teltház van, ugyanis itt forgott az HBO sikersorozatának legújabb évada. A Fehér Lótusz első két évada Hawaii-n és Szicíliában készült és nem mellesleg ezeket a helyszíneket is előszeretettel választották akkoriban a sorozat szerelmesei üdülési célból.

A Fehér Lótusz ezúttal Koh Samui szigetén folytatódik (Fotó: IMDB)

Thaiföld lehet a Fehér Lótusz 3. évadának legnagyobb nyertese

A Thaiföld észak-keleti partján fekvő üdülőhely lenyűgöző kilátást biztosít a Thai-öbölre, emellett pedig gyönyörű és fényűző ötcsillagos villáival is magához vonzza a luxusnyaralások szerelmeseit. A Fehér Lótusz 3. évada csak február 17-én startolt el, de már nyomon követhető, a jól bevált tendencia, megugrottak a foglalások Thaiföld partjainál is. 312 százalékos növekedésről számoltak be a tavalyi év ezen időszakában történő, a Four Seasons Resort Koh Samui foglalásainak számával kapcsolatban és ez még nem minden...

Aimee Lou Wood a Fehér Lótusz Chelsea-je ként (Fotó: IMDB)

Az amerikai utazási vállalat, az Expedia nemrég érdekes statisztikát bocsátott közszemlére, amelyből kiderül, hogy mióta a Fehér Lótusz 3. évadának helyszíne bejelentésre került, igencsak megugrottak a foglalások az Andamán-tenger és a Thai-öböl ölelésében fekvő ország iránt. Koh Samui-ra 30, Phuket-re 45, Chiang Mai-ra pedig 65 százalékkal magasabb a foglalási ráta a tavalyi év ezen időszakához viszonyítva.

Aimee Lou Wood a Szexoktatás után ezúttal a Fehér Lótusz vendégeként is emlékezeteset alakít (Fotó: IMDB)

A The Mirror US egyenesen Fehér Lótusz-effektusként hivatkozik a jelenségre, amely minden bizonnyal megnöveli a helyi vendéglátó- és szórakozóhelyek bevételét is az idei nyári szezonban.