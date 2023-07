Magyarországon akart új életet kezdeni a véreskezű Professzor, a szíciliai maffia feje

Harminc évnyi hiábavalónak tűnő nyomozás után, idén januárban fogták el a világ legkegyetlenebb bűnszervezete, a szicilíai olasz maffia vezetőjét, Matteo Messina Denarót. A világ top 10-es bűnözői közé tartozó Denaro börtönbe került, de a klán rögtön gondoskodott utódjáról is, aki jól ismeri a helyi specialitásokat és nemzetközi színtéren is elfogadott, ott is jó kapcsolatokkal rendelkezik.

20 évet kapott a Professzor (Képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock

Ő Leo Sutera, a Professzor gúnynevű maffiózó, aki egyben a lebukott Denaro régi jó barátja. Olasz lapok úgy tippelik, Sutera lett a Cosa Nostra vezetője annak ellenére, hogy most is börtönben ül. Pontosabban, a szíciliaiak "nagykövete", ahogy nevezik egymás közt a bűnszervezet tagjai, mert ő fogja össze a tartományokon és országokon átvelő szervezetet. Az idén 73 éves Leo, apja 1985-ben bekövetkezett halála után került közel Denaróhoz és ő az egyedüli, akit négy évtizedes rendíthetetlen hűsége miatt Denaro egyedüliként a szívébe zárt. Denaro 30 évet töltött illegalitásban, ezalatt az idő alatt Sutera " vitte a boltot". Az egykori középiskolai tanárt, aki egy műszaki intézményben oktatta az ifjúságot, 2018-ban tartóztatták le a kilencvenes évek leszámolásai kapcsán és súlyos maffiavádak alapján, mert kiderült, még az eljárás befejezése előtt el akarta hagyni az országot. Egészen meglepő terve egy lehallgatás során derült fény: Magyarországon akart titokban letelepedni és innen irányítani az akkor még hozzá tartozó sambucai szervezetet. Végül erer már nem volt alkalma, tetteiért 20 évet kapott.

Matteo Messina Denaro elfogásakor, idén januárban. Fotó: MTI