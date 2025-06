Veszélyben a magyarok nyaralása: káosz uralkodik a reptereken a közel-keleti rakétatámadások miatt

A magyarok nyaralása is veszélybe került a közel-keleti háborús helyzet miatt. Irán rakétákkal támadta az amerikai bázist Qatarban, a világ egyik legnagyobb légibázisát, az Al Udeid-et. Egy dohai videó tanúsága szerint a légvédelmi rakéták nagy számban léptek működésbe, hogy elfogják az iráni rakétákat. Így a konfliktus hatása már most elérte a magyar utazókat is: a Wizz Air közleménye szerint az összes, a térségbe tartó járatot visszafordították vagy kitérő repülőterekre irányították. A Budapestről Dubajba tartó járat például Rijádban szállt le, az utasok ellátását a légitársaság szervezi.

A magyarok nyaralása is veszélybe került a közel-keleti helyzet miatt

Nem csak a Wizz Air utasai érintettek: magyar turisták Baliról hazafelé is fennakadtak. Egy utazó így számolt be:

Mi a QR965 járattal mentünk volna Dohába, onnan Budapestre. Csak azok mehetnek Dohába, akiknek az a végállomás, átszállók nem.



Ferihegyen is jelezték: a Qatar-járatok közül több törlésre került, a helyi információk is bizonytalanok. Volt, aki Balira sem tudott elindulni:

Közölték, hogy nem megyünk Balira.

- írták a közösségi oldalon többen hétfő reggel.

A helyi szállásadók is pánikba estek: több utazási csoportban jelezték, hogy magyar csoportok tömegesen mondják vissza a nyaralásokat.

A légitársaságok és utazási irodák hivatalos tájékoztatása szerint a helyzet folyamatosan változik, reggelente újra kell érdeklődni, hogy az adott járat elindul-e.

A magyarok nyaralása így érintett

A Dubajba vagy Dohába utazók mellett a mostani helyzet leginkább azokat a magyar utazókat érinti, akik Délkelet-Ázsiába - például Balira, Thaiföldre, Vietnamba vagy Malajziába - repülnek, hiszen ezekre a célállomásokra a leggyakoribb útvonalak közé tartozik a dohai (Qatar Airways) vagy dubaji (Emirates, flydubai, Wizz Air) átszállás. A budapesti járatok többsége ezekre a nagy közel-keleti hubokra viszi az utasokat, ahonnan hosszú távú ázsiai járatokkal lehet tovább repülni. Most azonban a légtérzárak, járattörlések és átszállási korlátozások miatt sokan bizonytalanságba kerültek: az utazási irodák és légitársaságok sem tudnak pontos indulási időpontokat mondani, egyes utasok kénytelenek alternatív útvonalakat foglalni, akár teljesen más légitársaságokkal, vagy lemondani a nyaralást.