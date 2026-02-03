"Óriási az örömöm" – apa lett Verrasztó Dávid

Gólyahír, édesapa lett az elmúlt évtized egyik legjobb magyar úszója. Édesapja büszkén mesélte a Borsnak, hogy világra jött Verrasztó Dávidék kisbabája. A háromszoros Európa-bajnok, kétszeres vb-ezüstérmes, olimpiai negyedik helyezett úszó Lea nevű kislánya 3600 grammal született.

Verrasztó Dávid 37 évesen lett édesapa Fotó: Nemzeti Sport

Akár úszó is lehet Verrasztó Dávid kislányából

Dávid édesapja, Verrasztó Zoltán szerint sportoló is lehet az unokájából.

Csodálatos baba, óriási az én örömöm is. És mivel 56 centi hosszú, nem zárom ki annak lehetőséget, hogy követve a családi hagyományokat, kiváló úszó lesz belőle

– mondta boldogan lapunknak Dávid édesapja, dr. Verrasztó Zoltán sebész-főorvos, az 1980-as moszkvai olimpia 200 m-es hátúszó számának ezüstérmese, Európa- és világbajnok klasszisunk. Köztudott, Zoltán lánya, a kétszeres felnőtt Eb-győztes Verrasztó Evelyn szintén válogatott úszóként bizonyított.