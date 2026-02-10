Gólyahír: Megszületett a magyar olimpikon első gyermeke

Olasz Anna még novemberben jelentette be, hogy gyermeket vár. A magyar sportoló évek óta alkot egy párt az olasz nyíltvízi úszóválogatott edzőjével. Hétfőn pedig a Szegedi Úszó Egylet osztotta meg a közösségi oldalán az örömhírt: Anna életében új fejezet kezdődött, megszületett kisfia, Theo.
SZUE-baba! Megszületett Olasz Anna kisfia! A szegedi példakép és Theo is jól van! Szívből gratulálunk! Sok boldogságot és jó egészséget a családnak!
- írta a Szegedi Úszó Egylet a posztjában.
Az úszóként háromszoros világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes kiválóság nagy álma nem teljesült sportolóként: nem sikerült érmet szereznie olimpián, 2021-ben közel állt hozzá, végül negyedik lett. Most kisfia születésével viszont új fejezet kezdődik Anna olaszországi életében.
