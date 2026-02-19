Szakértők szerint létfontosságú a hálószoba hőmérséklete alvás közben

Egy nemrégiben publikált tanulmány részletesen ismerteti, hogy miért létfontosságú a hálószoba hőmérséklete alvás közben, és milyen hatással lehet a szív egészségére. A megfelelő egyensúly megtalálása nemcsak az alvási körülmények, hanem az általános egészségi állapotunk szempontjából is fontos lehet.
Dr. Fergus O'Connor, a queenslandi Griffith Egyetem munkatársa egy friss kutatásban kimutatta, hogy a túlzott hőség fokozott igénybevételt jelent a szív és érrendszer számára, beleértve magát a szívet is.
Sajtóközleményében így fogalmazott:
Amikor az emberi test hőhatásnak van kitéve, normális fiziológiai válasza a pulzusszám növelése. A szív keményebben dolgozik, hogy a vért a bőr felszínére keringtesse a hűtés érdekében.
Hozzátette: amikor a szív hosszú ideig intenzívebben dolgozik, az stresszt okozhat, és korlátozhatja a szervezet regenerálódási képességét is. A klímaváltozás ráadásul növeli a forró éjszakák gyakoriságát, ami önmagában is hozzájárulhat a problémák kialakulásához.
Az orvos és csapata 47 délkelet-queenslandi felnőttet követett nyomon, akiknek átlagéletkora 72 év volt. A résztvevők szokásos életmódjukat folytatták december és március között.
A kutatás eredményei szerint a szív már 23.8 fok felett kezdett a fokozott terhelés jeleit mutatni, míg a kockázat 26 és 27.7 fok között megduplázódott. 27.7 fokos hőmérséklet esetén a kockázat több mint háromszorosára nőtt azokhoz a résztvevőkhöz képest, akik 23.8 fok alatti hálószobában aludtak.
Következtetésként O'Connor megállapította, hogy a 65 éves és idősebb emberek esetében az éjszakai hálószobai hőmérséklet 24 °C-on tartása csökkentette az alvás közbeni fokozott stresszreakciók valószínűségét. (UniLad)
