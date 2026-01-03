SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
Orvos figyelmeztet: Egyetlen arcvonás elárulja, kialakulhat-e nálad a rettegett betegség

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 03. 09:00
Mutatjuk a tüneteket. A demencia első jelei már a komolyabb tünetek előtt jelentkeznek.

Egy friss kutatás szerint az arc öregedésének bizonyos jelei – különösen a szem körüli ráncok, az úgynevezett szarkalábak – összefüggésbe hozhatók a demencia kialakulásának kockázatával. A szakemberek arra jutottak, hogy azoknál, akik idősebbnek tűnnek a valós életkoruknál, több mint 60 százalékkal nagyobb eséllyel alakul ki demencia a következő években.

A demencia hamar felfedi magát
A demencia jelei

A vizsgálat egyik része több mint 195 ezer, 60 év feletti brit résztvevő adatait elemezte egy átlagosan 12 éves időszak alatt. A résztvevőket megkérdezték, hogy mások szerint fiatalabbnak, idősebbnek vagy a koruknak megfelelőnek néznek-e ki. Az eredmények szerint azok, akikről úgy vélték, idősebbnek látszanak, jelentősen nagyobb arányban kaptak később demencia-diagnózist, még akkor is, ha az egészségi állapotot és az életmódbeli tényezőket figyelembe vették.

Egy másik, Kínában végzett vizsgálatban mintegy 600 idősebb felnőtt arcképeit elemezték. Független megfigyelők becsülték meg az alanyok életkorát, miközben speciális módszerekkel mérték a ráncok számát és láthatóságát. A legerősebb összefüggést a szem körüli ráncok mutatták: minél láthatóbbak voltak, annál nagyobb volt a mérhető kognitív hanyatlás esélye.

A kutatók szerint az arc öregedése nem pusztán esztétikai kérdés, hanem a szervezet belső, biológiai állapotát tükrözheti. A krónikus gyulladás és az oxidatív stressz nemcsak a bőrön, hanem az agyban is káros folyamatokat indíthat el.

A szakértők hangsúlyozták: a ráncok önmagukban nem jelentenek diagnózist, de fontos figyelmeztető jelként szolgálhatnak a demencia korai kockázatának felismerésében, írja a Daily Mail.

 

 

