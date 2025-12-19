5 ciki karácsonyi ajándék, ami mindenki ünnepét tönkreteheti

Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 19. 09:15
Ha idén nem akarsz te lenni az, aki miatt anyós, testvér vagy épp a párod megsértődik, olvasd el, melyik öt ajándékfajtát kerüld el messziről. Ezekkel a ciki karácsonyi ajándékokkal garantáltan családi vitát robbantasz ki, és megölöd a hangulatot!
Porosz Viktória
Az ajándékozás nemcsak arról szól, hogy valamit a fa alá tegyünk, hanem arról is, hogy azzal tényleg örömet szerezzünk. A következő 5 ciki karácsonyi ajándék viszont nem örömöt, hanem inkább kellemetlen perceket okozhat. Olvass tovább, és tudd meg, milyen bakikat kerülj el az ajándékozásnál.

csalódott nő a ciki karácsonyi ajándék miatt
A ciki karácsonyi ajándékok közé jó pár dolog tartozik
Fotó: Nicoleta Ionescu /  Shutterstock 

5 ciki karácsonyi ajándék, aminek senki sem örül:

1. A túl praktikus, túl őszinte ajándékok

Képzeld el, kibontod a csomagot, és egy vécéülőkét kaptál. Vagy egy sírhely előjegyzést. Ugye, hogy kínosan hangzik? Pedig egy brit felmérés szerint ezek a leggyakoribb és legcikibb ajándékok. Még ha jó szándékból is adod, a túl praktikus meglepetések ritkán örvendeztetnek meg bárkit karácsonykor. Ahelyett, hogy a háztartásának hiányosságaira vagy a végső nyughelyére emlékeztetnéd, inkább válassz valami kedveset, amivel tényleg örömöt szerzel.

2. A viccesnek szánt, de valójában sértő meglepetések

Dezodor, fitneszbérlet, ránctalanító krém, hajnövesztő? Hát, köszi szépen… Ha nem vagy száz százalékig biztos abban, hogy a másik tényleg humorosnak találja, inkább hagyd ki a poénkodást. Mert semmi sem fagyasztja meg jobban a karácsonyi hangulatot, mint amikor valaki sértve érzi magát egy viccnek szánt ajándék miatt.

3. A méregdrága ajándék, ami mindenkinek kellemetlen

A karácsony nem arról szól, ki költ többet a másikra. Ha te luxusparfümöt, dizájner órát vagy drága ékszert adsz, miközben mások kézzel készített apróságokkal érkeztek, szinte biztos, hogy valaki rosszul fogja érezni magát. Ráadásul az ajándékozott is feszenghet, mert kötelezőnek érzi, hogy valahogy viszonozza a nagy gesztust. Sokkal jobb egy szívből jövő, személyes meglepetés, mint egy drága ajándék.

4. Szexuális kiegészítők

Karácsonyi ajándéknak finoman szólva sem a legjobb választás. Az ilyen meglepetések elég kínos pillanatokat okozhatnak, különösen akkor, ha a párod a család vagy a rokonok előtt bontja ki a csomagot. Karácsonykor jobb az ilyesmit négyszemközti alkalomra tartogatni! 

ciki karácsonyi ajándék miatt dühös nő
Nem az ajándék ára a mérvadó
Fotó: Alliance Images /  Shutterstock 

5. Az unalmas, haszontalan kacatok

Üres képkeret, illatgyertya, váza. Ezek tipikusan olyan tárgyak, amik arról árulkodnak, hogy fogalmunk sem volt, mit vegyünk, de azért akartunk adni valamit. Inkább gondold át, mire vágyik igazán a másik, beszélgess vele, puhatold ki, mit szeretne és inkább keress valami személyesebbet.

Mit mondj, ha ciki ajándékot kapsz?

A ciki ajándék mindenkinek kellemetlen. Hoztunk néhány udvarias választ, hogy ne legyen annyira kínos a helyzet.

  • Dicsérj meg egy részletet, például: „Ó, de gyönyörű a színe!” – akkor is, ha amúgy borzalmas a tárgy.
  • Értékeld a szándékot: „Köszönöm, hogy gondoltál rám!” – egy egyszerű mondat sok kínos perctől megkímél. 
  • Egyszerűen annyit mondj, hogy: köszönöm. Ennyi pont elég.

Hogyan legyél jobb ajándékozó?

Ismerd az illető érdeklődési körét, gondold át, mire van szüksége, és válassz olyasmit, amit valóban használni fog. Nem kell extra meglepetés, sokszor egy átgondolt apróság a legnagyobb öröm. Ha bizonytalan vagy? Adj élményt: egy vacsora, egy koncertjegy vagy egy közös program sokkal több örömet adhat, mint egy újabb porfogó dísztárgy, szóval ez biztosan jó ajándékötlet!

Egy kis videós segítség:


 

 

