5 ciki karácsonyi ajándék, ami mindenki ünnepét tönkreteheti

Az ajándékozás nemcsak arról szól, hogy valamit a fa alá tegyünk, hanem arról is, hogy azzal tényleg örömet szerezzünk. A következő 5 ciki karácsonyi ajándék viszont nem örömöt, hanem inkább kellemetlen perceket okozhat. Olvass tovább, és tudd meg, milyen bakikat kerülj el az ajándékozásnál.

A ciki karácsonyi ajándékok közé jó pár dolog tartozik

Fotó: Nicoleta Ionescu / Shutterstock

5 ciki karácsonyi ajándék, aminek senki sem örül:

1. A túl praktikus, túl őszinte ajándékok

Képzeld el, kibontod a csomagot, és egy vécéülőkét kaptál. Vagy egy sírhely előjegyzést. Ugye, hogy kínosan hangzik? Pedig egy brit felmérés szerint ezek a leggyakoribb és legcikibb ajándékok. Még ha jó szándékból is adod, a túl praktikus meglepetések ritkán örvendeztetnek meg bárkit karácsonykor. Ahelyett, hogy a háztartásának hiányosságaira vagy a végső nyughelyére emlékeztetnéd, inkább válassz valami kedveset, amivel tényleg örömöt szerzel.

2. A viccesnek szánt, de valójában sértő meglepetések

Dezodor, fitneszbérlet, ránctalanító krém, hajnövesztő? Hát, köszi szépen… Ha nem vagy száz százalékig biztos abban, hogy a másik tényleg humorosnak találja, inkább hagyd ki a poénkodást. Mert semmi sem fagyasztja meg jobban a karácsonyi hangulatot, mint amikor valaki sértve érzi magát egy viccnek szánt ajándék miatt.

3. A méregdrága ajándék, ami mindenkinek kellemetlen

A karácsony nem arról szól, ki költ többet a másikra. Ha te luxusparfümöt, dizájner órát vagy drága ékszert adsz, miközben mások kézzel készített apróságokkal érkeztek, szinte biztos, hogy valaki rosszul fogja érezni magát. Ráadásul az ajándékozott is feszenghet, mert kötelezőnek érzi, hogy valahogy viszonozza a nagy gesztust. Sokkal jobb egy szívből jövő, személyes meglepetés, mint egy drága ajándék.

4. Szexuális kiegészítők

Karácsonyi ajándéknak finoman szólva sem a legjobb választás. Az ilyen meglepetések elég kínos pillanatokat okozhatnak, különösen akkor, ha a párod a család vagy a rokonok előtt bontja ki a csomagot. Karácsonykor jobb az ilyesmit négyszemközti alkalomra tartogatni!

Nem az ajándék ára a mérvadó

Fotó: Alliance Images / Shutterstock

5. Az unalmas, haszontalan kacatok

Üres képkeret, illatgyertya, váza. Ezek tipikusan olyan tárgyak, amik arról árulkodnak, hogy fogalmunk sem volt, mit vegyünk, de azért akartunk adni valamit. Inkább gondold át, mire vágyik igazán a másik, beszélgess vele, puhatold ki, mit szeretne és inkább keress valami személyesebbet.