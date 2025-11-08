Hullik a hajad? Ettől az italtól lehet

Napjaink egyik legtrendibb itala lehet, nem is annyira hatékony, mint azt a közösségi médiában előadják a különböző influenszerek. Mások szerint ez az ital lehet az oka annak, hogy hullik a hajad, sokan számoltak be a tünetekről, melyeket az ital fogyasztása után tapasztaltak.

Hullik a hajad? Lehet ez a megoldás / Freepik.hu (Illusztráció)

Ha hullik a hajad? A matcha lehet a felelős

Lehet, hogy a vírusként terjedő, egészségügyi előnyei miatt dicsért matcha valójában károsítja a hajszálakat? A Post két regisztrált dietetikus segítségét kérte, hogy a probléma gyökeréig hatoljon.

Ez egy élénk zöld tea, amelyet speciálisan termesztett levelekből készítenek, amelyeket finoman porrá őrölnek, majd forró vízzel felvernek. Az eredmény egy habos, világos ital, amely régóta alapvető ital Japánban, és az utóbbi években robbanásszerűen megnőtt a népszerűsége a nyugati világban, olyan nagy a kereslet, hogy globális hiányt okozott.

A matcha különösen divatos lett a wellness-influencerek körében, akik egészségesebb, Instagramra alkalmas alternatívaként hirdetik a kávé helyett.

Ha azt tapasztalja, hogy a matcha fogyasztásának növelése után hajhullás lép fel, az oka nem feltétlenül maga a tea, hanem a tea tanninjai

- idézi szavait az oldal.

A tanninok növényi eredetű vegyületek, amelyek antioxidáns tulajdonságokkal rendelkeznek. Kötődnek a vashoz, ami megnehezíti a szervezet számára az esszenciális tápanyag felszívódását – amelyet önmagában nem tud előállítani, és ételekből vagy kiegészítőkből kell bevinnie. „Ez vashiányhoz vezethet, ami pedig hajhulláshoz vezethet."

A koffein is felelős lehet ezért. A matcha több stimulánst tartalmaz, mint a legtöbb zöld tea, egy tipikus adag 1-2 grammban akár 80 milligrammot is tartalmazhat.

A nagyon nagy koffeinfogyasztás emelheti a stressz hormonok szintjét, ami egyes embereknél ideiglenes hajhullást okozhat

- mondta Amy Shapiro dietetikus és táplálkozási szakértő.

Nincs konkrét vagy bizonyított szint, amely növelné a kockázatot; azonban napi egy-két adag valószínűleg nem okoz hajhullást az átlagos ember számára. Megjegyezte, hogy a legnagyobb kockázatnak azok a személyek vannak kitéve, akik már eleve alacsony vasértékkel vagy vérszegénységgel küzdenek, ideértve azokat is, akiknek erős menstruációs vérzésük van, bizonyos gyomor-bélrendszeri problémáik vannak, vagy szigorú vegánok, akik alacsony vasbevitellel rendelkeznek.