Így válasszunk okosan vezeték nélküli fülhallgatót

Egy jó fülhallgató a legjobb barátunk lehet az életben: hozzáadhat a zenehallgatási, videónézési és filmezési élményekhez, sokaknak pedig a munkában is lényeges kiegészítőnek számíthat. Nem egyszerű azonban rátalálni a számunkra leginkább megfelelő modellre. Sokan ilyenkor teszik fel a kérdést: milyen vezeték nélküli fülhallgatót vegyek? A következő szempontok ebben segíthetnek.

Kényelmes zenehallgatást vagy telefonálást tesznek lehetővé a tömegközlekedésen a vezeték nélküli fülhallgatók

Fotó: Drazen Zigic / Shutterstock

Vezeték nélküli fülhallgató vs. fejhallgató: melyiket válasszuk?

A fülhallgatók nagy mobilitást adnak, kis helyen elférnek, így mindennapi használathoz, például tömegközlekedésen nagyon praktikusak lehetnek. Előnyösek lehetnek azonban azok a kábel nélküli eszközök is, melyeket fejhallgatónak nevezünk. Ezek bár nagyobb darabok, sokkal komolyabb hangminőséget adhatnak, mint apró társaik. A vezeték nélküli fülhallgató használata különösen kényelmes megoldás lehet azoknak, akik sokat ingáznak vagy gyakran vannak úton.

1. A célunknak megfelelően

Ha a kedvenc zenéinket szeretnénk hallgatni esténként, akkor érdemes egy jó hangminőségű fejhallgatót választani, amivel az apró részleteket is élvezni tudjuk. Sportolásnál azonban, ha fejhallgatóval letakarjuk a fülünket, nehezebben veszítünk testhőt, és kényelmetlené is válhat egy idő után. Intenzív, illetve kültéri mozgáshoz válasszunk inkább fülhallgatót.

2. Kizárhatjuk a külvilágot

Egyre elterjedtebbek a zajszűrős fej- és fülhallgatók, amelyek képesek kioltani a kívülről érkező hangokat. Ez hangos környezetben rendkívül hasznos, ugyanakkor közlekedés közben balesetveszélyes is lehet, ráadásul az áruk is magasabb. A modern zajszűrős fülhallgatók már aktív zajszűrést alkalmaznak, ami hatékonyan kiszűri a háttérzajokat, és kényelmesebb zenehallgatást biztosít például repülőn vagy tömegközlekedési eszközön.

3. Beállításra lehet szükség

A Bluetooth fülhallgatók és fejhallgatók esetében a kapcsolat mindenképpen adatveszteséggel jár, de ha a telefonra feltelepítjük a fülhallgatóhoz tartozó szoftvert, és beállítjuk a gyártó ajánlásának megfelelően, a maximumra tekerhetjük a minőséget.