Megijedtek az eperárusok a Nébihtől: üresen állnak a standok

Nem az idei volt minden idők legerősebb szamóca szezonja. Bár a fóliasátorban növekedett eper viszonylag sokáig kitartott, de a szabadföldi eper termés igen gyér volt, mivel nagy része elfagyott, aztán pedig a sokáig tartó szárazság sem kedvezett az idei termésnek. Szakértők szerint a héten, vagy legkésőbb a jövő héten sajnos már véget is ér az idei friss eper szezon, ezért aki még vágyik egy jó édes, hazai szamóca adagra, az még most csapjon le rá. Na de pontosan hol is talál az ember igazi magyar epret és biztos-e egyáltalán, hogy mindegyik termelői, ami annak hirdeti magát? Éppen ezt vizsgálta nemrég a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal is. Május végén összehangolt szamóca ellenőrzést tartottak : 30 fővárosi és vidéki piacra látogattak el, ahol próbavásárlást tartottak, ellenőrizték a szükséges dokumentumokat, illetve kimentek a termelés helyére is.

A Nébih szamóca ellenőrzést tartott az eperszezon közepén - sok termelő kapott pénzbüntetést.

Fotó: Máté Krisztián / Bors

Összehangolt szamóca ellenőrzést tartottak

A Nébih folyamatosan ellenőrzi az őstermelők hitelességét, nincs ez másként az eper esetében sem. Nem ritka jelenség ugyanis, hogy az árusok magyar eperként akarják eladni azt, ami valójában külföldről érkezett hazánkba, sőt, még csábítóbb, ha portékájukat őstermelői gyümölcsként próbálják eladni. Csakhogy annak szigorú feltételei vannak, hogy egy termék őstermelőinek minősüljön. Szerettük volna megkérdezni az árusokat az idei szezonról, azonban megdöbbenésünkre szinte egyelten standnál sem volt már eper. A Nébih átfogó vizsgálatába többen is belebuktak, valószínűleg ennek is köszönhető, amiért üresek az eperárus standok.

Üresek a standok.

Fotó: Máté Krisztián / Bors

Nem mindenki őstermelő, aki annak adja ki magát

Biztos mindenkinek megakadt már a szeme az út szélén, vagy a közlekedési csomópontoknál felállított epres standokon, ahol nagy betűkkel hirdetik: "termelői eper", sőt úgy tűnik mindenki Lajosmizséről szerzi a gyümölcsöt, mert a pultok azt is előszeretettel hirdetik, hogy portékájuk "termelői lajosmizsei eper".

Ahhoz azonban, hogy egy gyümölcsre azt mondhassuk, hogy az őstermelői, több szempontnak is eleget kell tenni.

A mezőgazdasági őstermelő kizárólag azt a terméket értékesítheti, amit saját gazdaságában állít elő és ami szerepel az őstermelői nyilvántartásban is

– olvasható a Nébih oldalán.